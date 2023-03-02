Три родительские субботы марта 2023: когда поминать предков и что нельзя делать

Март 2023 года по церковному православному календарю - месяц, полностью посвященный предпасхальному посту. Это время нужно прожить для очищения, как тела, так и души. Больших праздников в марте нет, а вот родительских поминальных суббот целых три.

Что можно и нельзя делать в эти дни - узнайте ниже из нашего материала Styler.

Поминальные субботы в марте

Суббота второй недели Великого поста - 11 марта;

Суббота третьей недели Великого поста - 18 марта;

Суббота четвертой недели Великого поста - 25 марта.

Традиции родительских суббот

В храмах священнослужители в молитве в этот день просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых - не только в далекие времена, но и в нынешние.

В поминальные субботы существуют традиции по передаче записок с именами покойных родных и близких, которые зачитываются священнослужителями во время заупокойного богослужения.

Также верующие приносят в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся, подают милостыню, совершают дела милосердия. Приносить можно хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, растительное масло.

По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.

Что нельзя делать на родительские субботы

Вспоминать умерших дурными словами.

Не стоит плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу.

В церкви нельзя оставлять мясные продукты, алкоголь (кроме кагора).

Нельзя поминать усопших спиртными напитками.

Лучше не устраивать громкие вечеринки и не шуметь.

Нельзя оставлять на кладбищах еду и алкоголь.

Отметим, что Великий пост, который начался с понедельника 27 февраля, сразу после Масленицы закончится на Пасху, то есть 16 апреля.