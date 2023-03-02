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Три родительские субботы марта 2023: когда поминать предков и что нельзя делать

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Четверг 02 марта 2023 15:14
Три родительские субботы марта 2023: когда поминать предков и что нельзя делать Какие традиции родительских поминальных суббот (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Март 2023 года по церковному православному календарю - месяц, полностью посвященный предпасхальному посту. Это время нужно прожить для очищения, как тела, так и души. Больших праздников в марте нет, а вот родительских поминальных суббот целых три.

Что можно и нельзя делать в эти дни - узнайте ниже из нашего материала Styler.

Поминальные субботы в марте

  • Суббота второй недели Великого поста - 11 марта;
  • Суббота третьей недели Великого поста - 18 марта;
  • Суббота четвертой недели Великого поста - 25 марта.

Традиции родительских суббот

В храмах священнослужители в молитве в этот день просят Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер, за всех павших воинов и безвинно убитых - не только в далекие времена, но и в нынешние.

В поминальные субботы существуют традиции по передаче записок с именами покойных родных и близких, которые зачитываются священнослужителями во время заупокойного богослужения.

Также верующие приносят в храм пищу для нужд прихода и нуждающихся, подают милостыню, совершают дела милосердия. Приносить можно хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, вино кагор, растительное масло.

По традиции после посещения церкви нужно сходить на могилу к умершему и зажечь там свечу. В родительские субботы следует убрать могилы не только родных, но и заброшенные.

Что нельзя делать на родительские субботы

  • Вспоминать умерших дурными словами.
  • Не стоит плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу.
  • В церкви нельзя оставлять мясные продукты, алкоголь (кроме кагора).
  • Нельзя поминать усопших спиртными напитками.
  • Лучше не устраивать громкие вечеринки и не шуметь.
  • Нельзя оставлять на кладбищах еду и алкоголь.

Отметим, что Великий пост, который начался с понедельника 27 февраля, сразу после Масленицы закончится на Пасху, то есть 16 апреля.

Ранее мы писали, какие церковные праздник будут отмечаться в марте 2023 года.

Кроме того, читайте, когда украинцы отметят Пасху 2023 года.

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