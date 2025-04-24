Трейлер 2 сезону "Венздей" підірвав YouTube: все, що відомо про прем'єру (відео)

2 сезон "Венздей": що відомо

Зйомки відбувалися в Ірландії та закінчилися в грудні 2024 року. Окрім Ортеги, до основного акторського складу повернуться Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордонез і Гвендолін Крісті. Очікується поява й нових персонажів, яких втілять Біллі Пайпер, Стів Бушемі, Джоанна Ламлі, Еві Темплтон, Оуен Пейнтер та Ноа Тейлор. Раніше головна акторка розповідала про участь у проєкті співачки Леді Гаги. Вона з'явиться в ролі в камео.

Режисерами серіалу стали Тім Бертон, Пако Кабезас і Анджела Робінсон. Творці обіцяли у новому сезоні комедійного горору показати чимало неочікуваних поворотів. Також вони планували розкрити складні стосунки Венздей з мамою Мортішею.

Яким буде новий сезон "Венздей" (скриншот)

Перший трейлер 2 сезону "Венздей"

У продовженні історії на глядачів чекає ще більше напруги та гумору. Героїня Ортеги продовжить навчання в "Неверморі", розвиваючи свої здібності та розслідуючи серію вбивств.

Крім того, вона намагатиметься розкрити важливу родинну таємницю. Судячи з тизеру, на Венздей чекають неймовірні пригоди: нові містичні локації, вороги та потойбічні створіння.



Як відреагували в мережі

Користувачі високо оцінили перший тизер до нового сезону. Буквально за добу він встиг зібрати майже 3 мільйони переглядів та понад 7 тисяч коментарів.

"Це ідеальний приклад того, як має бути зроблений тизер. Він не розкриває синопсис або сюжет всього серіалу, але чудово задає тон і атмосферу!"

"Дженна була народжена, щоб бути Венздей! Вона дійсно віддала персонажу все найкраще, що в ній є, 2 сезон буде неймовірним".

"Трейлер чудовий - з нетерпінням чекаю на новий сезон".

"Нові поповнення в акторському складі вражають, а Дженна Ортега продовжує бездоганно втілювати Венздей! Цей сезон виглядає ще більш похмурим та таємничим, ніж перший".

Кадри з нового сезону "Венздей" (скриншот)

Серіал повертається вже влітку 2025 року. Перша частина вийде 6 серпня, а друга - 3 вересня 2025 року.