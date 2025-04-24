Трейлер 2 сезона "Венздей" подорвал YouTube: все, что известно о премьере (видео)

2 сезон "Венздей": что известно

Съемки проходили в Ирландии и закончились в декабре 2024 года. Кроме Ортеги, в основной актерский состав вернутся Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордонез и Гвендолин Кристи. Ожидается появление и новых персонажей, которых воплотят Билли Пайпер, Стив Бушеми, Джоанна Ламли, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Ноа Тейлор. Ранее главная актриса рассказывала об участии в проекте певицы Леди Гаги. Она появится в роли в камео.

Режиссерами сериала стали Тим Бертон, Пако Кабезас и Анджела Робинсон. Создатели обещали в новом сезоне комедийного хоррора показать немало неожиданных поворотов. Также они планировали раскрыть сложные отношения Венздей с мамой Мортишей.

Каким будет новый сезон "Венздей" (скриншот)

Первый трейлер 2 сезона "Венздей"

В продолжении истории зрителей ждет еще больше напряжения и юмора. Героиня Ортеги продолжит обучение в "Неверморе", развивая свои способности и расследуя серию убийств.

Кроме того, она будет пытаться раскрыть важную семейную тайну. Судя по тизеру, Венздей ждут невероятные приключения: новые мистические локации, враги и потусторонние создания.



Как отреагировали в сети

Пользователи высоко оценили первый тизер к новому сезону. Буквально за сутки он успел собрать почти 3 миллиона просмотров и более 7 тысяч комментариев.

"Это идеальный пример того, как должен быть сделан тизер. Он не раскрывает синопсис или сюжет всего сериала, но прекрасно задает тон и атмосферу!"

"Дженна была рождена, чтобы быть Венздей! Она действительно отдала персонажу все лучшее, что в ней есть, 2 сезон будет невероятным".

"Трейлер великолепный - с нетерпением жду новый сезон".

"Новые пополнения в актерском составе впечатляют, а Дженна Ортега продолжает безупречно воплощать Венздей! Этот сезон выглядит еще более мрачным и таинственным, чем первый".

Кадры из нового сезона "Венздей" (скриншот)

Сериал возвращается уже летом 2025 года. Первая часть выйдет 6 августа, а вторая - 3 сентября 2025 года.