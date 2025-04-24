Трейлер 2 сезона "Венздей" подорвал YouTube: все, что известно о премьере (видео)

Дженна Ортега возвращается в роли культовой героини! Netflix презентовал первый тизер ко второму сезону сериала "Венздей", который сразу же стал обсуждаемой темой в сети.
Когда премьера и каким будет продолжение сериала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Съемки проходили в Ирландии и закончились в декабре 2024 года. Кроме Ортеги, в основной актерский состав вернутся Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман, Исаак Ордонез и Гвендолин Кристи. Ожидается появление и новых персонажей, которых воплотят Билли Пайпер, Стив Бушеми, Джоанна Ламли, Эви Темплтон, Оуэн Пейнтер и Ноа Тейлор. Ранее главная актриса рассказывала об участии в проекте певицы Леди Гаги. Она появится в роли в камео.
Режиссерами сериала стали Тим Бертон, Пако Кабезас и Анджела Робинсон. Создатели обещали в новом сезоне комедийного хоррора показать немало неожиданных поворотов. Также они планировали раскрыть сложные отношения Венздей с мамой Мортишей.
В продолжении истории зрителей ждет еще больше напряжения и юмора. Героиня Ортеги продолжит обучение в "Неверморе", развивая свои способности и расследуя серию убийств.
Кроме того, она будет пытаться раскрыть важную семейную тайну. Судя по тизеру, Венздей ждут невероятные приключения: новые мистические локации, враги и потусторонние создания.
Пользователи высоко оценили первый тизер к новому сезону. Буквально за сутки он успел собрать почти 3 миллиона просмотров и более 7 тысяч комментариев.
Сериал возвращается уже летом 2025 года. Первая часть выйдет 6 августа, а вторая - 3 сентября 2025 года.
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: Netflix, Tudum, комментарии под трейлером "Венздей" в YouTube.