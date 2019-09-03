И снова третье сентября: Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

Ляшко решил не оставлять без внимания 3 сентября и спел известную песню Шуфутинского
Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видео, на котором он в домашней обстановке поет в караоке песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.
Бывший нардеп был одет тоже по-домашнему: на нем белая футболка и пляжные разноцветные шорты.
Ляшко спел песню Шуфутинского и шокировал сеть (видео: facebook.com/O.Liashko)
Ляшко немного изменил текст песни и вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".
Пользователей сети это видео очень повеселило, и они прокомментировали его.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко. Многим пользователям сети не понравилось то, что Богдан сделал репост записи Александра Онищенко.
Ранее сообщалось о том, что Ляшко предложил отправлять судей на две недели в тюрьму.