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И снова третье сентября: Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

Новости » Жизнь   

Ляшко решил не оставлять без внимания 3 сентября и спел известную песню Шуфутинского

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видео, на котором он в домашней обстановке поет в караоке песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

Бывший нардеп был одет тоже по-домашнему: на нем белая футболка и пляжные разноцветные шорты.

Ляшко спел песню Шуфутинского и шокировал сеть (видео: facebook.com/O.Liashko)

Ляшко немного изменил текст песни и вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".

Пользователей сети это видео очень повеселило, и они прокомментировали его.

  • Башню сорвало;
  • Вот вы себя и нашли, Олег Валерьевич!
  • Какой талант пропадает;
  • Вон талант сидит, а ты дурачок в депутаты рвешься!!!
  • Не хватает Черновецкого;
  • Молодец;
  • На пенсии скучно;
  • Запой на 5 лет;
  • Какой ужас, а что еще остается делать;
  • Вы серьезно? Я тоже люблю караоке, но адекватно оцениваю свои возможности в вокале. Не позорьтесь, я знаю умных и хороших людей, которые отстаивали вашу честь годами. Мне их жаль теперь;
  • А можно заказать песню?
  • Олег лучший;
  • Давай на сцену
  • Лучше петь, чем плакать.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко. Многим пользователям сети не понравилось то, что Богдан сделал репост записи Александра Онищенко.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко предложил отправлять судей на две недели в тюрьму.

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