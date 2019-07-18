Ляшко предлагает отправлять судей на две недели в тюрьму

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Это же касается прокуроров и полицейских, отметил Ляшко

Каждого, кто претендует на должность судьи, прокурора или полицейского, нужно отправить на две недели в тюрьму. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в ходе встречи с людьми в Новгород-Северском в Черниговской области, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

По его мнению, предлагаемые меры помогут преодолеть коррупцию в правоохранительной среде.

"У нас сейчас так: если взятку не дал – никакой правды в судах не найдешь. Потому назначают "мажоров", которые в 25 лет судьями стали, всю жизнь работают, уволить их или привлечь к ответственности невозможно. И служат они тому, кто их назначил. Поэтому я предлагаю, чтобы всех судей и прокуроров избирал народ и каждого, кто претендует на эти должности – на две недели в тюрьму. Когда прокурор или судья перед тем, как вершить судьбы других людей, сам две недели в тюрьме посидит, баланды похлебает, без передачок и нормальных условий поживет, то может у него больше совести и ответственности появится. И будет знать, чем он закончит, когда будет брать взятки", - подчеркнул Ляшко.

Лидер РПЛ подчеркнул, подобные законы действуют во многих развитых странах и уровень коррупции там небольшой.

"В Скандинавских странах самый низкий уровень коррупции, потому что судья и прокурор знает: будет брать взятки, обманывать людей, судить не по закону – попадет в тюрьму. И каждый перед тем, как стать судьей или прокурором, должен посидеть в тюрьме. Я считаю, что так же должно быть и в Украине. Это будет настоящая антикоррупционная реформа, а не то, что сейчас – миллионные зарплаты, офисы тысячи людей, а реальной борьбы с коррупцией нет. Поэтому и страна бедная – 5% жируют, а 95% на них вкалывают. И нет справедливости", - отметил Ляшко.