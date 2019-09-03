ru
ua

І знову третє вересня: Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

Новини » Життя   

Ляшко вирішив не залишати без уваги 3 вересня і заспівав відому пісню Шуфутинського

Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відео, на якому він в домашній обстановці співає в караоке пісню Михайла Шуфутинського "3 вересня". Відповідне відео він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Колишній нардеп був одягнений теж по-домашньому: на ньому біла футболка і пляжні різнокольорові шорти.

Ляшко заспівав пісню Шуфутинського і шокував мережу (відео: facebook.com/O.Liashko)

Ляшко трохи змінив текст пісні і замість "пролетів жовтий лист по бульварах Москви", він заспівав "по бульварах Києва".

Користувачів мережі це відео дуже повеселило, і вони прокоментували його.

  • Вежу зірвало;
  • От ви себе знайшли, Олег Валерійович!
  • Який талант пропадає;
  • Он талант сидить, а ти дурник у депутати рвешся!!!
  • Не вистачає Черновецького;
  • Молодець;
  • На пенсії нудно;
  • Запій на 5 років;
  • Який жах, а що ще залишається робити;
  • Ви серйозно? Я теж люблю караоке, але адекватно оцінюю свої можливості у вокалі. Не ганьбіться, я знаю розумних і хороших людей, які відстоювали вашу честь роками. Мені їх шкода тепер;
  • А можна замовити пісню?
  • Олег кращий;
  • Давай на сцену
  • Краще співати, ніж плакати.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Андрій Богдан попав в скандал через Ляшко. Багатьом користувачам мережі не сподобалося те, що Богдан зробив репост запису Олександра Онищенка.

Раніше повідомлялося про те, що Ляшко запропонував відправляти суддів на два тижні до в'язниці.

Не забудемо: в мережі розповіли про загиблого на фронті молодого морпіха (фото) Зеленський з дружиною "наїхали" на журналістів: з'явилося відео
Читати всі новини