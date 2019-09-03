І знову третє вересня: Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відео, на якому він в домашній обстановці співає в караоке пісню Михайла Шуфутинського "3 вересня". Відповідне відео він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Колишній нардеп був одягнений теж по-домашньому: на ньому біла футболка і пляжні різнокольорові шорти.

Ляшко заспівав пісню Шуфутинського і шокував мережу (відео: facebook.com/O.Liashko)

Ляшко трохи змінив текст пісні і замість "пролетів жовтий лист по бульварах Москви", він заспівав "по бульварах Києва".

Користувачів мережі це відео дуже повеселило, і вони прокоментували його.

Вежу зірвало;

От ви себе знайшли, Олег Валерійович!

Який талант пропадає;

Он талант сидить, а ти дурник у депутати рвешся!!!

Не вистачає Черновецького;

Молодець;

На пенсії нудно;

Запій на 5 років;

Який жах, а що ще залишається робити;

Ви серйозно? Я теж люблю караоке, але адекватно оцінюю свої можливості у вокалі. Не ганьбіться, я знаю розумних і хороших людей, які відстоювали вашу честь роками. Мені їх шкода тепер;

А можна замовити пісню?

Олег кращий;

Давай на сцену

Краще співати, ніж плакати.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Андрій Богдан попав в скандал через Ляшко. Багатьом користувачам мережі не сподобалося те, що Богдан зробив репост запису Олександра Онищенка.

Раніше повідомлялося про те, що Ляшко запропонував відправляти суддів на два тижні до в'язниці.