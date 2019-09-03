І знову третє вересня: Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського (відео)

Ляшко вирішив не залишати без уваги 3 вересня і заспівав відому пісню Шуфутинського
Колишній народний депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко записав відео, на якому він в домашній обстановці співає в караоке пісню Михайла Шуфутинського "3 вересня". Відповідне відео він виклав на своїй сторінці в Facebook.
Колишній нардеп був одягнений теж по-домашньому: на ньому біла футболка і пляжні різнокольорові шорти.
Ляшко заспівав пісню Шуфутинського і шокував мережу (відео: facebook.com/O.Liashko)
Ляшко трохи змінив текст пісні і замість "пролетів жовтий лист по бульварах Москви", він заспівав "по бульварах Києва".
Користувачів мережі це відео дуже повеселило, і вони прокоментували його.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Андрій Богдан попав в скандал через Ляшко. Багатьом користувачам мережі не сподобалося те, що Богдан зробив репост запису Олександра Онищенка.
Раніше повідомлялося про те, що Ляшко запропонував відправляти суддів на два тижні до в'язниці.