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Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 00:26
Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко
Андрей Богдан (фото: РБК-Украина)

Андрей Богдан нарвался на критику юзеров из-за репоста записи Онищенко о Ляшко

Андрей Богдан угодил в неприятную историю. Пользователи сети раскритиковали главу Офиса президента Украины Владимира Зеленского за его публикацию в Facebook. Многим юзерам не понравилось то, что Богдан сделал репост записи Александра Онищенко - олигарха и бывшего нардепа-регионала, которого обвиняют в государственной измене.

Так, Онищенко на своей странице в Facebook нецензурно выразился, комментируя видеообращение Олега Ляшко, в котором радикал говорит о воссоединении с мэром Киева Виталием Кличко в борьбе против Зе-команды.

"Ну, все стало на свои места. Два п***са сошлись!" - написал Онищенко в публикации, которую репостнул Богдан.

В свою очередь, глава Офиса президента написал: "Мда. Шо делать?".

Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)

Эти слова и стали причиной недовольства многих пользователей. По мнению многих, "репостить Онищенко - это дно".

  • Скажіть оце "п...с" Кличку в обличчя, а не "шером". Бажано під камерою. Припускаю, те, що за цим слідуватиме, варто буде зафільмувати...
  • Постить беглого Онищенко - это сильно.... Про Ляшко и так все понятно...
  • Репостьте почаще Онищенко...
  • "Мда", "шо делать". Лексика на висоті. І це голова адміністрації президента. Сором.

К слову, многие пользователи в комментариях к посту Богдана все же поддерживают соратника Зеленского.

Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)

Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)

Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

Скриншот (facebook.com/Андрей Богдан)

Прокомментировал пост Богдана и сам "виновник торжества" - Олег Ляшко.

"Что вы на это скажете, украинцы? Это просто ужас! Глава офиса президента Богдан репостит Онищенко, которого разыскивают правоохранители за хищение более 3 миллиардов гривен. Вы можете представить, чтобы глава администрации Трампа или Меркель постили Бен Ладена или Аль Капоне?" - написал Ляшко в своем Facebook.

Это дно: Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко

Скриншот (facebook.com/O.Liashko)

Напомним, ранее Богдан взорвал сеть провокационным фото с Зеленским.

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