Тренування і макіяж: що станеться зі шкірою, якщо не змивати косметику з обличчя

Чи варто тренуватись з макіяжем на обличчі

За словами косметолога Дарії Тіщенко, під час фізичних навантажень шкіра активно пітніє, а пори розширюються. Тому макіяж під час тренувань може призводити до закупорювання пор, що збільшує ризик виникнення акне та подразнень.

Найкраще очищати обличчя від макіяжу перед заняттями спортом, щоб шкіра могла "дихати" й залишалася здоровою.

Бактерії, з якими ми стикаємося в тренажерному залі, швидше за все, прилипнуть до макіяжу, ніж до чистої шкіри. Тому бактерії будуть осідати у порах, що призведе до запалення.

Як очистити шкіру перед заняттям спортом

Перед тренуванням найкраще очистити шкіру для видалення забруднень і надлишків себуму. Далі зволожити за допомогою легкого, зволожувального крему.

Шкіра відіграє важливу роль, допомагаючи тілу регулювати температуру, особливо під час фізичних вправ, коли прискорюється пульс і обмін речовин. Дозволити порам розширюватися, щоб піт міг виходити - це лише один зі способів, за допомогою яких шкіра вивільняє надлишок тепла від тіла.

Як наносити макіяж