Тренировка и макияж: что произойдет с кожей, если не смывать косметику с лица

Многие девушки тренируются с макияжем на лице, что может привести ко многим проблемам с кожей. Чувствовать себя уверенно можно и без косметики, тогда перед занятием ее лучше смывать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие средства можно наносить на кожу перед занятием спортом.
По словам косметолога Дарьи Тищенко, во время физических нагрузок кожа активно потеет, а поры расширяются. Поэтому макияж во время тренировок может приводить к закупориванию пор, что увеличивает риск возникновения акне и раздражений.
Лучше всего очищать лицо от макияжа перед занятиями спортом, чтобы кожа могла "дышать" и оставалась здоровой.
Бактерии, с которыми мы сталкиваемся в тренажерном зале, скорее всего, прилипнут к макияжу, чем к чистой коже. Поэтому бактерии будут оседать в порах, что приведет к воспалению.
Перед тренировкой лучше всего очистить кожу для удаления загрязнений и излишков себума. Далее увлажнить с помощью легкого, увлажняющего крема.
Кожа играет важную роль, помогая телу регулировать температуру, особенно во время физических упражнений, когда ускоряется пульс и обмен веществ. Позволить порам расширяться, чтобы пот мог выходить - это лишь один из способов, с помощью которых кожа высвобождает избыток тепла от тела.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко, сайты Тиме и News medical.