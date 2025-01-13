Тренировка и макияж: что произойдет с кожей, если не смывать косметику с лица

Стоит ли тренироваться с макияжем на лице

По словам косметолога Дарьи Тищенко, во время физических нагрузок кожа активно потеет, а поры расширяются. Поэтому макияж во время тренировок может приводить к закупориванию пор, что увеличивает риск возникновения акне и раздражений.

Лучше всего очищать лицо от макияжа перед занятиями спортом, чтобы кожа могла "дышать" и оставалась здоровой.

Бактерии, с которыми мы сталкиваемся в тренажерном зале, скорее всего, прилипнут к макияжу, чем к чистой коже. Поэтому бактерии будут оседать в порах, что приведет к воспалению.

Как очистить кожу перед занятием спортом

Перед тренировкой лучше всего очистить кожу для удаления загрязнений и излишков себума. Далее увлажнить с помощью легкого, увлажняющего крема.

Кожа играет важную роль, помогая телу регулировать температуру, особенно во время физических упражнений, когда ускоряется пульс и обмен веществ. Позволить порам расширяться, чтобы пот мог выходить - это лишь один из способов, с помощью которых кожа высвобождает избыток тепла от тела.

Как наносить макияж