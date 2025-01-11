Дерматолог назвав спосіб швидко зволожити шкіру рук, про який мало хто знає
Груба, суха і покрита тріщинами шкіра на руках доставляє значний дискомфорт. Зробити руки гладкими і ніжними можна без дорогих кремів та навіть за короткий час.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку Нью-йоркського дерматолога Марка Строма.
Як зволожити шкіру рук
Експерт розкрив легкий нічний засіб, який зробить шкіру рук м'якою. Все, що вам знадобиться - це пара бавовняних рукавичок і трохи вазеліну.
Доктор Марк пропонує спочатку замочити руки в теплій воді на п'ять хвилин, а потім промокнути їх рушником, переконавшись, що вони залишаються злегка вологими.
Потім потрібно нанести велику кількість вазеліну на руки. Після цього одягніть на руки білі бавовняні рукавички та залиште на ніч.
"Прокидайтеся з м’якими руками", - підсумував доктор Марк.
Чим корисний вазелін для губ та нігтів
Вазелін - ідеальний засіб для зволоження губ дітей і дорослих.
Якщо ви часто робите манікюр і педикюр, щодня наносьте вазелін на нігті та кутикули. Це мінімізує ламкість і допоможе запобігти відшаруванню нігтів. Для досягнення найкращих результатів наносьте його, коли нігті вологі.
За пів години до виходу на вулицю у морозний та вітряний день намастіть щічки дитини вазеліном. Це чудовий бар’єрний гіпоалергенний засіб для захисту від негоди.
Не варто користуватись вазеліном у таких випадках:
- не мастіть вазеліном акне та прищі, це може закупорити пори та загострити висип
- не рекомендовано мастити інфекційні хвороби шкіри. Під жирною плівкою інфекція може розмножуватись інтенсивніше
- не наносьте на волосисту частину голови, адже вазелін буде важко змити з волосся
- не користуйтесь вазеліном у разі опіків
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