Стало известно, кто может возглавить "Слугу народа" вместо Разумкова

Фото: Александр Корниенко (facebook.com/oskorniyenko)

Партию вероятно возглавит Александр Корниенко

Главой политической партии "Слуга народа" может быть избран Александр Корниенко. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что на должность председателя Верховной рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.

"Партию "Слуга Народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения относительно кандидатур руководства комитетов Верховной рады", - написала Кравчук.

РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады действующего главу политической силы Дмитрия Разумкова.

Ранее сообщалось, что четвертый номер избирательного списка политической партии "Слуга народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции партии в Верховной раде, будущие кандидаты от партии определились с кандидатурами руководителей парламентских комитетов.