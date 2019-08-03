ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, кто может возглавить "Слугу народа" вместо Разумкова

Новости » Политика    03.08.2019 - 22:53
Стало известно, кто может возглавить "Слугу народа" вместо Разумкова
Фото: Александр Корниенко (facebook.com/oskorniyenko)

Партию вероятно возглавит Александр Корниенко

Главой политической партии "Слуга народа" может быть избран Александр Корниенко. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что на должность председателя Верховной рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.

"Партию "Слуга Народа" может возглавить Александр Корниенко. Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения относительно кандидатур руководства комитетов Верховной рады", - написала Кравчук.

Стало известно, кто может возглавить &quot;Слугу народа&quot; вместо Разумкова

РБК-Украина писало, что партия "Слуга народа" может избрать новым спикером Верховной рады действующего главу политической силы Дмитрия Разумкова.

Ранее сообщалось, что четвертый номер избирательного списка политической партии "Слуга народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия будет предложен на должность главы будущей фракции партии в Верховной раде, будущие кандидаты от партии определились с кандидатурами руководителей парламентских комитетов.

Разумков прокомментировал информацию об отставке Богдана В унисон с Зеленским: с каких законов "Слуга народа" начнет работу в новой Раде
Новости Украины Слуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь