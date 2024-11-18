Тренер розповів про воду, яка допомогає худнути

Вода не містить калорій, але її роль у контролі маси тіла виявляється значно більшою, ніж можна було б очікувати. Завдяки своєму унікальному впливу на ситість, вода може допомогти споживати менше калорій і, як наслідок, сприяти зниженню ваги.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Як вода впливає на ситість?

Ситість - це складний процес, що залежить від кількох факторів:

Фізичне заповнення шлунка. Вода розтягує стінки шлунка, активуючи рецептори, які передають сигнал ситості до мозку. Гормональні реакції. Ситість пов’язана з рівнем глюкози, інсуліну та інших гормонів, які стимулюються калоріями. Вода не містить калорій та не впливає на ці механізми.

Чому вода допомагає знизити споживання калорій?

Хоча вода швидко залишає шлунок (через 15-20 хвилин), вона може короткочасно заповнити його. Наприклад, випивши 300 мл води перед їжею, людина з'їдає менше калорій. Дослідження показали, що ті, хто випивав 0,5 літра води перед кожним прийомом їжі, за три місяці втрачали на 2 кг більше, ніж ті, хто цього не робив.

А як щодо їжі з водою?

Вода у складі їжі працює ще ефективніше. Продукти з високим вмістом води (супи, овочі, фрукти) довше затримуються в шлунку, що підсилює відчуття ситості. Наприклад:

Супи мають нижчу калорійну щільність, тому сприяють меншому споживанню калорій протягом дня.

Дослідження показали, що навіть додавання води до страв (наприклад, у вигляді супу) збільшує ситість більше, ніж аналогічна кількість калорій у "сухій" їжі.

Що вибирати для контролю ваги?

Продукти з високим вмістом води та низьким вмістом жиру:

Овочі та фрукти : огірки (96% води), яблука (86%).

: огірки (96% води), яблука (86%). Здорові білкові продукти : гриль-телятина (60%).

: гриль-телятина (60%). Крупи: варена гречка (75%).

Продукти з низьким вмістом води (чіпси, вафлі, солодощі) мають високу калорійну щільність і погано насичують.