Тренер рассказал о воде, которая помогает худеть

Вода не содержит калорий, но ее роль в контроле массы тела оказывается значительно больше, чем можно было бы ожидать. Благодаря своему уникальному влиянию на сытость, вода может помочь потреблять меньше калорий и, как следствие, способствовать снижению веса.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Как вода влияет на сытость?

Сытость - это сложный процесс, зависящий от нескольких факторов:

Физическое заполнение желудка. Вода растягивает стены желудка, активируя рецепторы, передающие сигнал сытости мозгу. Гормональные реакции. Сытость связана с уровнем глюкозы, инсулина и других гормонов, стимулируемых калориями. Вода не содержит калорий и не влияет на эти механизмы.

Почему вода помогает снизить потребление калорий?

Хотя вода быстро покидает желудок (через 15-20 минут), она может кратковременно заполнить его. К примеру, выпив 300 мл воды перед едой, человек съедает меньше калорий. Исследования показали, что те, кто выпивал 0,5 литра воды перед каждым приемом пищи, за три месяца теряли на 2 кг больше, чем те, кто этого не делал.

А как насчет еды с водой?

Вода в составе еды работает еще эффективнее. Продукты с высоким содержанием воды (супы, овощи, фрукты) дольше задерживаются в желудке, что усиливает чувство сытости. Например:

Супы имеют более низкую калорийную плотность, поэтому способствуют меньшему потреблению калорий в течение дня.

Исследования показали, что даже добавление воды в блюда (например, в виде супа) увеличивает сытость больше, чем аналогичное количество калорий в "сухой" пище.

Что выбирать для контроля веса?

Продукты с высоким содержанием воды и низким содержанием жира:

Овощи и фрукты: огурцы (96% воды), яблоки (86%).

огурцы (96% воды), яблоки (86%). Здоровые белковые продукты: гриль-телятина (60%).

гриль-телятина (60%). Крупы: вареная гречка (75%).

Продукты с низким содержанием воды (чипсы, вафли, сладости) обладают высокой калорийной плотностью и плохо насыщают.