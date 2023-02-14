Тренер розповів, яке саме м'ясо найкраще їсти при схудненні

Які плюси вживання білка у схудненні?

По-перше, білок дає ситість. По-друге, на засвоєння білка йде до 30% калорій, що містяться в ньому. І по-третє, білок захищає того, хто худне від втрат м'язів.

Але є момент, що у м'ясі міститься жир. У м'язах тварини є не тільки білок, а й жир (внутрішньом'язові тригліцериди), і вуглеводи (глікоген).

"Як і в наших м'язах, у м'язах тварин це енергія для фізичного руху. У м'ясі вуглеводів практично немає. А з жиром все цікавіше", - розповів Віктор.

Річ у тому, що якщо тварина мало рухалася за життя, то в її м'язах жир накопичується не тільки в м'язових клітинах. Між м'язовими пучками розростається справжнісінька жирова тканина з адипоцитами, фібробластами і всякими макрофагами.

Також жирність м'яса залежить від частини туші, яку вирізав м'ясник. А якщо говорити про птицю, то під шкірою у неї, звичайно, є жир.

Жирність м'яса

Важливо знати жирність м'яса, адже кожен додатковий відсоток жиру збільшує калорійність обіду (в якому 150 г м'яса) на 13 кілокалорій.

Якщо ви хочете схуднути – вживайте м'ясо із вмістом жиру до 5%. М'ясо більшої жирності можна вживати рідко, на свята.

До нежирного м'яса належить:

куряче філе ~ 2%

філе індика ~ 2%

телятина ~ 2%

яловича вирізка ~3%

перепілка без шкіри ~4,5%

До жирного м'яса належить: