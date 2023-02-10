Чи замінить квасолю м'ясо? Фітнес-тренер дав вичерпну відповідь

Деякі нутриціологи заявляють, що квасоля може замінити м'ясо, оскільки є джерелом білка. На жаль, це не так. Незважаючи на свою поживність, бобові значно поступаються м'ясу.

Про це повідомив на Facebook тренер та нутриціолог зі Львова Віктор Мандзяк.

Чому квасоля не може замінити м'ясо?

Експерт повідомив, що калорійність вареної квасолі та нежирного м'яса десь однакова, це трохи більше 100 ккал на 100 грамів.

Але 100 ккал з м'яса принесуть із собою 20 грамів білка, а квасоля – лише 8 грамів.

Тоді як тваринний білок засвоюється більш ніж на 95 %, рослинний – на 90-80 %. Відповідно, до шлунка з квасолею потрапляє 8 грамів білка, а засвоюється з них 6,5 грама.

Чи корисний білок із квасолі?

Мандзяк нагадав, що білок складається з амінокислот.

"Їх 20 штук, всі занесені в генетичну інформацію безшерстного примата, як заповіді до Біблії. Але 8 з них організм цього примата не може створити з підручних засобів сам, і вони змушені потрапляти до його організму з їжею. Якість білка залежить саме від цих 8 есенційних амінокислот", – написав експерт.

Згідно з наявністю цих 8 незамінних амінокислот, рослинний білок загалом програє тваринному.

Це не означає, що квасоля погана їжа.

"Ні, вона хороша. Просто вона не така, як м'ясо і навіть не гірша, просто інша", – резюмував Віктор.