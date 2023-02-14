Тренер рассказал, какое именно мясо лучше всего есть при похудении

Какие плюсы употребления белка в похудении?

Во-первых, белок дает сытость. Во-вторых, на усвоение белка уходит до 30% калорий, которые в нем содержатся. И в третьих, белок защищает худеющего от потерь мышц.

Но есть момент, что в мясе содержится жир. В мышцах животного есть не только белок, но и жир (внутримышечные триглицериды), и углеводы (гликоген).

"Как и в наших мышцах, в мышцах животных, это энергия для физического движения. В мясе углеводов практически нет. А с жиром все интереснее", - рассказал Виктор.

Дело в том, что, если животное мало двигалось при жизни, то в его мышцах жир накапливается не только в мышечных клетках. Между мышечными пучками разрастается самая настоящая жировая ткань с адипоцитами, фибробластами и всякими макрофагами.

Также жирность мяса зависит от части туши, которую вырезал мясник. А если говорить о птице, то под кожей у нее, естественно, есть жир.

Жирность мяса

Важно знать жирность, употребляемого вами мяса, ведь каждый дополнительный процент жира увеличивает калорийность обеда (в котором 150 г мяса) на 13 килокалорий.

Если вы хотите похудеть - употребляйте мясо с содержанием жира до 5%. Мясо большей жирности можно употреблять редко, по праздникам.

К нежирному мясу относится:

куриное филе ~ 2%

филе индюка ~ 2%

телятина ~ 2%

говяжья вырезка ~3%

перепелка без кожи ~4,5%

К жирному мясу относится: