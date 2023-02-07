Чи можна горіхи тим, хто худне? Тренер розвінчав основний міф

Багато людей, які бажають скинути вагу, замислюються, чи можна схуднути вживаючи горіхи.

На це запитання відповів фітнес-тренер та нутриціолог зі Львова Віктор Мандзяк на своїй Facebook-сторінці.

Чи можна їсти горіхи при схудненні?

Віктор розповів, що в середньому 100 г горіхів містять у собі 600 кілокалорій. Це досить багато.

Наприклад, стільки ж калорій можна отримати, вживши близько 5 кілограмів огірків.

До речі, найбільше каторжне тренування більшості людей не дозволить спалити й 500 ккал, а тут цілих 600 у жменьці горіхів.

Також тренер навів ще один приклад: тендітним дівчатам, які худнуть 100 г горіхів, покриє майже половину денного калоражу. Виходить, що це зовсім нелегкий і калорійний перекус.

Чому у горіхах так багато калорій?

Горіхи містять дуже багато жиру, тому калорійні. Якщо ви хочете подивитися калорійність продукту, зверніть увагу, скільки жирів в ньому.

Водночас Віктор зазначив, що хоча горіхи калорійні, вони корисні. В них є ненасичені жири, безліч вітамінів і мінералів.

Підсумовуючи, можна сказати, що на етапі схуднення можна вживати горіхи, але не у великій кількості.

"Невелика кількість - це кілька десятків грамів, залежно від багатьох факторів (особливість дієти, маса тіла, рухова активність)", - сказав тренер.