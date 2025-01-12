UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Тренер розповів, як зупинити старіння організму

Чи можна зупинити старість організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кожного є друзі одного з віку, які виглядають набагато молодше або старше. Важливо знати, чому так відбувається та як можна сповільнити старіння організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Що в організмі відповідає за старіння

За словами експерта, за швидкість старіння та молодість відповідають теломери, а точніше їхня довжина, яка захищає клітини хромосом від старіння під час ділення.

Теломери - це ділянка ДНК, що складається із великого числа повторів та розташована на кінці лінійної хромосоми. Основна роль теломер - захист ДНК. 

Довжина цих теломерів у кожного індивідуальна, навіть в людей одного віку і на це впливає ряд причин, а точніше: стрес, соціум (оточення), фізичні навантаження, харчування, сон та екологія.

Чим довші теломери, тим більше разів клітини можуть ділитись за рахунок них, а не шляхом власного тіла, тоді вона скорочується/старіє і гине.

Теломери є в кожній нашій клітині, в різних тканинах, органах і крові. Коли здати кров, то можна побачити там короткі теломери. Однак, інформації з цього мало.

Але можна проаналізувати фактори завдяки тесту, які впливаю на довжину цих самих теломер. В загальному тест ділиться на два великих аспекти: "добробут" та "спосіб життя".

В свою чергу кожен з цих двох аспектів поділяється на дрібніші підпункти:

  • ﻿вплив стресу
  • ﻿клінічно емоційний розлад
  • ﻿соціальна підтримка
  • ﻿фізична активність
  • сон
  • ﻿харчування
  • ﻿вплив хімічних речовин

По кожному з цих пунктів проходите тест і отримуєте бал, кінцевому результаті кожен пункт оцінюється від 0 до 2 балів:

  • ﻿﻿﻿﻿погано
  • ﻿﻿﻿﻿середньо
  • ﻿﻿﻿﻿супер

"Чим більше у вас балів, тим в кращому стані ваші теломери, а також наочно можна проаналізувати, на якому етапі ви найбільше втратили балів і над чим слід попрацювати, щоб виправити", - додав експерт.

Стрес

Будь-яка стресова подія може вкорочувати теломери, при умові, якщо цей стрес хронічний або триває роками. Натомість короткотривалий стрес не такий страшний.

Сам по собі зовнішній фактор не є визначальним - важлива саме реакція на нього.

"Для одного якась дурниця (хтось щось сказав/зробив) - це сильний стрес і людина буде крутити це в голові довго, та згадувати. Це називається - румінація, а інший на наступний день забуде, хоча ситуація може бути одна і та сама", - йдеться у повідомленні.

Помірні розлади не впливають на довжину теломер, а лише фактичні діагнози, які заважають вам жити в повсякденному житті.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ОрганізмЗдоров'я