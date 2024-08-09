Тренер розповів, чому болить в боці під час бігу і як цьому запобігти
Багатьом під час бігу знайоме відчуття різкого колючого болю в правому боку. Він особливо поширений при фізичних навантаженнях, які передбачають повторювані рухи тулуба у витягнутому положенні, таких як біг. Цьому є причина.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Чому виникає біль
Ще зі шкільних років усі пам'ятають, що коли починаєш бігати на фізкультурі, то вже через 5-10 хв зʼявляється збоку біль, зазвичай справа знизу.
За словами експерта, під час бігу, якщо ми виконуємо його неправильно, то перше, що у людини закінчується - це "дихалка". Тоді людина захекується, мʼязи працюють активно і їм потрібно більше енергії.
Майже все енергозабезпечення організму повʼязане з киснем. Хімічні реакції, які відбуваються в організмі є складними і навіть токсичними, а очищування цього займається печінка і селезінка.
Коли ми без підготовки та розминки різко починаємо бігати чи стрибати, то наше серце починає скорочуватись частіше і перекачує більше крові, ніж коли ми в спокійному стані.
Однак, у більшості людей зазвичай "активність" - це горизонтальне положення на дивані зі смартфоном.
Відповідно, селезінка і печінка не готові до того, що до + 4/7 буде надходити дуже велика кількість крові. Тому вони починають приймати більше, ніж віддавати, а ще ж цю кров потрібно очистити від токсинів, це все складні процеси, які не відбуваються миттєво.
"В результаті, всередині цих органів накопичується багато крові, наші органи еластичні, а от оболонка, яка їх утримує - ні, вона нагадує тканину із сухожилля, яке складно піддається розтяжці, тим паче різкій", - написав тренер.
В результаті на це реагують нервові закінчення і зʼявляється біль.
Що робити
Перше що потрібно зробити, це знизити темп, оскільки є ризик пошкодити цю саму оболонку, та перейти на ходьбу, доки не зникне біль.
Коли людина знаходиться в стані спокою, певна частина крові не бере активної участі в циркуляції і становить "резерв". Основна її частина зосереджена в черевній і грудній порожнинах.
Цей резерв при виникненні фізичних навантажень використовується для забезпечення потреб працюючих мʼязів.
Також колоти у правому боці може, якщо ви починаєте пробіжку або різку фізичну активність одразу після прийому їжі. В цьому випадку печінка долучається до травного процесу, наповнюється кровʼю, протоки розширюються.
Це викликає збільшення обсягу органу.
Як уникнути болю в боці
Збільшуйте навантаження поступово. Якщо ви будете бігати регулярно і слідувати плану тренувань, то організм адаптується до навантажень і до їх поступового збільшення.
Також перед бігом або інтенсивним тренуванням важливо розім'ятися. Слідкуйте за диханням, дихайте рівномірно та не розмовляйте під час бігу.
Не бігайте на повний шлунок.
"Хороший варіант, який я використовую - це інтервальний біг, 5 хв швидко йду, 5 хв біжу в середньому темпі і так годинку чергую", - додав Попко.
Раніше ми повідомляли, що біг на вулиці чи на доріжці в спортзалі більш ефективніший.
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