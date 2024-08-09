Тренер рассказал, почему болит в боку во время бега и как это предотвратить
Многим во время бега знакомо чувство резкой колючей боли в правой стороне. Оно особенно распространено при физических нагрузках, предполагающих повторяющиеся движения туловища в вытянутом положении, таких как бег. Этому есть причина.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Почему возникает боль
Еще со школьных лет все помнят, что когда начинаешь бегать на физкультуре, то уже через 5-10 мин появляется боковая боль, обычно справа снизу.
По словам эксперта, во время бега, если мы выполняем его неправильно, то первое, что у человека заканчивается - это "дыхание". Тогда человек задыхается, мышцы работают активно и им нужно больше энергии.
Практически все энергообеспечение организма связано с кислородом. Химические реакции, происходящие в организме, являются сложными и даже токсичными, а очисткой этого занимается печень и селезенка.
Когда мы без подготовки и разминки резко начинаем бегать или прыгать, наше сердце начинает сокращаться чаще и перекачивает больше крови, чем когда мы в спокойном состоянии.
Однако, у большинства людей обычно "активность" - это горизонтальное положение на диване со смартфоном.
Соответственно, селезенка и печень не готовы к тому, что в +4/7 будет поступать очень большое количество крови. Поэтому они начинают принимать больше, чем отдавать, а еще эту кровь нужно очистить от токсинов, это все сложные процессы, которые не происходят мгновенно.
"В результате, внутри этих органов накапливается много крови, наши органы эластичны, а вот удерживающая их оболочка - нет, она напоминает ткань из сухожилия, которое сложно поддается растяжке, тем более резкой", - написал тренер.
В результате на это реагируют нервные окончания и появляется боль.
Что делать
Первое, что нужно сделать, это снизить темп, поскольку есть риск повредить эту же оболочку и перейти на ходьбу, пока не исчезнет боль.
Когда человек находится в состоянии покоя, определенная часть крови не активно участвует в циркуляции и составляет "резерв". Основная ее часть сосредоточена в брюшной и грудной полостях.
Этот резерв при возникновении физических нагрузок используется для обеспечения нужд работающих мышц.
Также колоть в правой стороне может, если вы начинаете пробежку или резкую физическую активность сразу после еды. В этом случае печень вовлекается в пищеварительный процесс, наполняется кровью, протоки расширяются.
Это вызывает увеличение размера органа.
Как избежать боли в боку
Увеличивайте нагрузку постепенно. Если вы будете бегать регулярно и следовать плану тренировок, то организм адаптируется к нагрузкам и их постепенному увеличению.
Также перед бегом или интенсивной тренировкой важно размяться. Следите за дыханием, дышите равномерно и не разговаривайте во время бега.
Не бегайте на полный желудок.
"Хороший вариант, который я использую - это интервальный бег, 5 мин быстро ухожу, 5 мин бегу в среднем темпе и так час чередую", - добавил Попко.
Ранее мы сообщали, что бег на улице или на дорожке в спортзале более эффективен.
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