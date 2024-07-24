ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину

Середа 24 липня 2024 18:01
UA EN RU
3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину Які вправи допоможуть накачати верх тіла (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Здорова та сильна спина - мрія багатьох людей. Це впливає на поставу, забезпечує загальну рухливість та гнучкість тіла та захищає від пошкоджень. Для цього необхідно виконувати відповідні фізичні вправи для спини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Вправа 1

Ця вправа для жінок допоможе пропрацювати у домашніх умовах м’язи спини.

Фітнес-резинка у цьому випадку стане гарною альтернативою тренажеру. Краще взяти варіанти з меншим навантаженням (жовту, зелену чи синю резинку), щоб була змога її гарно розтягнути.

Основна задача - під час виконання вправи постійно тримати спину рівною.

Техніка виконання вправи у домашніх умовах:

  • одягніть на стопи фітнес-резинку, з іншого боку нижнім хватом охопіть її руками. Якщо відчуваєш, що ноги до кінця вирівняти не можете, то трохи зігніть у колінах
  • підтягуйте лікті прямо до корпуса і відпускайте. Працюй в зоні лопаток, звужуй та відпускай їх. Ліктики чітко біля корпуса

3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину3 вправи, які допоможуть накачати гарну спинуВправа з резинкою для зміцнення спини (фото: кадр з відео)

Вправа 2

Спочатку потрібно взяти гантель у руки. Потім зігнути їх у ліктях та підняти над головою. Після цього слід завести їх за голову до гострого кута у ліктьовому суглобі.

Після цього поверніться у вихідне положення та знову виконайте вправу.

3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину

Вправа з гантелею для зміцнення спини (фото: кадр з відео)

Вправа 3

Зафіксуйте резинку на кісточках пальців так, щоб долоні дивилися одна на одну.

Потім витягніть руки вверх та розводьте до плечей. Ц точці максимального напруження затримайся на 5 секунд.

Цю ж саму вправу можна виконати, зафіксувавши резинку вище ліктів.

3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину

Вправа з резинкою для м'язів спини (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли, чи можна відразу їсти після активного тренування та які продукти відновлять сили.

Також ми писали про 6 найкращих вправ для росту сідниць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал
NEWS
"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби
"Укренерго" оновило графіки відключень світла до кінця доби