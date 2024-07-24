3 вправи, які допоможуть накачати гарну спину
Здорова та сильна спина - мрія багатьох людей. Це впливає на поставу, забезпечує загальну рухливість та гнучкість тіла та захищає від пошкоджень. Для цього необхідно виконувати відповідні фізичні вправи для спини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.
Вправа 1
Ця вправа для жінок допоможе пропрацювати у домашніх умовах м’язи спини.
Фітнес-резинка у цьому випадку стане гарною альтернативою тренажеру. Краще взяти варіанти з меншим навантаженням (жовту, зелену чи синю резинку), щоб була змога її гарно розтягнути.
Основна задача - під час виконання вправи постійно тримати спину рівною.
Техніка виконання вправи у домашніх умовах:
- одягніть на стопи фітнес-резинку, з іншого боку нижнім хватом охопіть її руками. Якщо відчуваєш, що ноги до кінця вирівняти не можете, то трохи зігніть у колінах
- підтягуйте лікті прямо до корпуса і відпускайте. Працюй в зоні лопаток, звужуй та відпускай їх. Ліктики чітко біля корпуса
Вправа з резинкою для зміцнення спини (фото: кадр з відео)
Вправа 2
Спочатку потрібно взяти гантель у руки. Потім зігнути їх у ліктях та підняти над головою. Після цього слід завести їх за голову до гострого кута у ліктьовому суглобі.
Після цього поверніться у вихідне положення та знову виконайте вправу.
Вправа з гантелею для зміцнення спини (фото: кадр з відео)
Вправа 3
Зафіксуйте резинку на кісточках пальців так, щоб долоні дивилися одна на одну.
Потім витягніть руки вверх та розводьте до плечей. Ц точці максимального напруження затримайся на 5 секунд.
Цю ж саму вправу можна виконати, зафіксувавши резинку вище ліктів.
Вправа з резинкою для м'язів спини (фото: кадр з відео)
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