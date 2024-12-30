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Тренер розповів, чим можна замінити масло в раціоні

Чим замінити масло в раціоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вершкове масло є доволі калорійним продуктом, тому тим хто худне, варто уникати його в раціоні. При надмірному вживанні масло може призвести до збільшення ваги, закупорки артерій або до серцевих захворювань.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим замінити масло у раціоні.

Що обрати замість масла

Сир "Філадельфія"

За словами тренера Юрія Попка, якщо ви споживаєте багато вершкового масла та хочете схуднути, то це важко буде зробити, адже воно калорійне.

Все тому, що зазвичай масло містить 76% жирності або 82%.

Тому експерт радить обрати альтернативу - сир "Філадельфія".

"Особисто я його не їм, бо не люблю, але можливо комусь буде смакувати. В продукті 25% жирності на 10 г", - додав тренер.

Ви можете замінити масло оливковою олією різними способами, зокрема:

Горіхове масло

Таке масло є набагато кориснішою альтернативою вершковому. Воно виготовляється шляхом збивання горіхів після смаження. Масло, отримане з горіхів, не тільки насичене та кремоподібне, але також містить білок, клітковину та інші необхідні поживні речовини.

Горіхове масло можна використовувати як заміну для приготування бутербродів, випічки, соусів або просто насолоджуватися ним разом із тостами.

 

Раніше ми повідомляли, як швидко відрізнити натуральне масло від підробки.

Також ми писали про 5 продуктів, які покращують концентрацію та розумові здібності.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка тренера Юрія Попка та сайт Verywell health.

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