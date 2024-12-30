Тренер рассказал, чем можно заменить масло в рационе

Сливочное масло является довольно калорийным продуктом, поэтому худеющим стоит избегать его в рационе. При чрезмерном употреблении масло может привести к увеличению веса, закупорке артерий или к сердечным заболеваниям.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем заменить масло в рационе.
Сыр "Филадельфия"
По словам тренера Юрия Попко, если вы потребляете много сливочного масла и хотите похудеть, то это трудно будет сделать, ведь оно калорийное.
Все потому, что обычно масло содержит 76% жирности или 82%.
Поэтому эксперт советует выбрать альтернативу - сыр "Филадельфия".
"Лично я его не ем, потому что не люблю, но возможно кому-то будет по вкусу. В продукте 25% жирности на 10 г", - добавил тренер.
Вы можете заменить масло оливковым маслом различными способами, в частности:
Ореховое масло
Такое масло является гораздо более полезной альтернативой сливочному. Оно изготавливается путем взбивания орехов после жарки. Масло, полученное из орехов, не только насыщенное и кремообразное, но также содержит белок, клетчатку и другие необходимые питательные вещества.
Ореховое масло можно использовать как замену для приготовления бутербродов, выпечки, соусов или просто наслаждаться им вместе с тостами.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попко и сайт Verywell health.