Тренер рассказал, чем можно заменить масло в рационе

Что выбрать вместо масла

Сыр "Филадельфия"

По словам тренера Юрия Попко, если вы потребляете много сливочного масла и хотите похудеть, то это трудно будет сделать, ведь оно калорийное.

Все потому, что обычно масло содержит 76% жирности или 82%.

Поэтому эксперт советует выбрать альтернативу - сыр "Филадельфия".

"Лично я его не ем, потому что не люблю, но возможно кому-то будет по вкусу. В продукте 25% жирности на 10 г", - добавил тренер.

Вы можете заменить масло оливковым маслом различными способами, в частности:







Ореховое масло

Такое масло является гораздо более полезной альтернативой сливочному. Оно изготавливается путем взбивания орехов после жарки. Масло, полученное из орехов, не только насыщенное и кремообразное, но также содержит белок, клетчатку и другие необходимые питательные вещества.

Ореховое масло можно использовать как замену для приготовления бутербродов, выпечки, соусов или просто наслаждаться им вместе с тостами.