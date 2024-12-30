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Тренер рассказал, чем можно заменить масло в рационе

Чем заменить масло в рационе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сливочное масло является довольно калорийным продуктом, поэтому худеющим стоит избегать его в рационе. При чрезмерном употреблении масло может привести к увеличению веса, закупорке артерий или к сердечным заболеваниям.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем заменить масло в рационе.

Что выбрать вместо масла

Сыр "Филадельфия"

По словам тренера Юрия Попко, если вы потребляете много сливочного масла и хотите похудеть, то это трудно будет сделать, ведь оно калорийное.

Все потому, что обычно масло содержит 76% жирности или 82%.

Поэтому эксперт советует выбрать альтернативу - сыр "Филадельфия".

"Лично я его не ем, потому что не люблю, но возможно кому-то будет по вкусу. В продукте 25% жирности на 10 г", - добавил тренер.

Вы можете заменить масло оливковым маслом различными способами, в частности:

Ореховое масло

Такое масло является гораздо более полезной альтернативой сливочному. Оно изготавливается путем взбивания орехов после жарки. Масло, полученное из орехов, не только насыщенное и кремообразное, но также содержит белок, клетчатку и другие необходимые питательные вещества.

Ореховое масло можно использовать как замену для приготовления бутербродов, выпечки, соусов или просто наслаждаться им вместе с тостами.

 

Ранее мы сообщали, как быстро отличить натуральное масло от подделки.

Также мы писали о 5 продуктах, которые улучшают концентрацию и умственные способности.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница тренера Юрия Попко и сайт Verywell health.

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