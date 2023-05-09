Як швидко відрізнити натуральне масло від підробки: найпростіші способи

У цьому вершковому маслі повинні бути лише жири тваринного походження і лише натуральні компоненти. Відповідно, якісна олія не може коштувати дешево. Тому його часто підробляють.

Вершкове масло є в кожному будинку і його використовують для різних цілей - додають шматочок у кашу або картоплю, використовують для бутербродів, випічку. І для будь-якого способу вживання масло має бути свіжим та якісним, без підробок.

Як відрізнити натуральне масло від підробки - читайте в матеріалі нижче.

Як виглядає якісне масло

Натуральне масло з коров'ячого молока має бути жовтувато-білого відтінку. Влітку відтінок може бути жовтіший, тому що корови пасуться та отримують з травою більше каротину.

Якщо вам взимку або восени попалося свіже, але жовте масло - значить, виробник додав до нього якісь компоненти для жовтизни. Коров'яче масло в ці періоди більш бліде.

Біле масло буває при виробництві з козиного молока. В інших випадках, світлий або білий відтінок олії – ознака фальсифікату.

Колір масла має бути однорідним, запаху не повинно бути.

До речі, масло рослинного походження чи спреди, маргарини з натуральними компонентами – це не так уже й погано. Вони містять багато ненасичених жирних кислот.

Як перевірити якість олії

На смак. Справжнє масло повинне мати вершковий присмак і легко ковтатися. Після нього в роті не повинно бути нав'язливої плівки. Якщо запити масло водою, а плівка залишилася – це не вершкове масло.

Заморожування. У вершковому маслі є сироватка, а маргарини складаються з різних жирів. Якщо масло заморозити, то розрізати його ножем буде дуже складно - воно колотиметься і сипатиметься. На хліб таке масло намастити теж буде складно. А ось маргарини, спреди та масло з добавками - швидко різатимуться і намазуватимуться навіть після заморозки.

Тепло. Залиште шматочок масла при кімнатній температурі, щоб воно почало розм'якшуватися. Масло з добавками або маргарин почнуть у теплі покриватись крапельками води.

Окріп. Натуральне масло у воді починає швидко розчинятися. Можна для перевірки опустити шматочок у склянку та перемішати. Якщо масло не тане або розпадається в пластівці - то це масло з добавками або маргарин.

Натуральне масло не просто розчиниться, але й видасть шар жиру на поверхню води. Сама вода може бути як каламутною, так і чистою - це залежить від кількості сироватки.