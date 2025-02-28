Тренер розповів, чи можна тренуватися під час похмілля

Що відбувається під час похмілля

Похмілля не тільки неприємне, але й може повністю змінити будь-яке тренування та дієту, які ви ставите перед собою. Ви не тільки виснажені та не маєте енергії, але й можете страждати від головного болю, нудоту та бажання їсти нездорову смажену їжу.

Основні симптоми під час похмілля в основному спричинені зневодненням. Алкоголь є сечогінним засобом, тому чим більше алкоголю ви вживаєте, тим більше ваше тіло змушене збільшити вироблення сечі. Зневоднення викликає запаморочення, втому, спрагу і є великою причиною похмільного головного болю.

Надмірне вживання алкоголю також спричиняє стрибки цукру в крові, порушує режим сну та викликає запалення в тілі, змушуючи вас почуватися втомленими та ледачими.

Чи допоможуть тренування позбутися похмілля

Фізичні вправи збільшують кровообіг, який потрібен організму під час похмілля, щоб допомогти йому швидше метаболізувати алкоголь. Потовиділення під час тренувань також допомагає виводити токсини з тіла.

Певні вправи, як-от стрибки зі скакалкою можуть бути надто важкими, якщо ви вже страждаєте від сильного головного болю.

Тренер Аллен Конрад рекомендує зосередитися на кардіотренуваннях, таких як плавання або їзда на велосипеді, щоб покращити кровообіг без значних навантажень.

Найкращі тренування під час похмілля

Плавання

Плавання дуже розслабляє організм. Опір, який виникає під час плавання у воді, розтягує та тренує все тіло.

Вода також охолоджує тіло, що може допомогти впоратися з відчуттям нудоти. Варто підтримувати постійний, повільний-середній темп, щоб вам було комфортно, і не напружуватися надто сильно.

Катання на велосипеді

Їзда на велосипеді не завдає шкоди здоров’ю, покращує кровообіг, а також витривалість серцево-судинної системи. Велосипед може також допомогти зняти стрес і водночас добре потренувати м’язи.

Йога

Виконання розтяжок і утримування пози йоги - це чудовий спосіб прискорити кровотік. Йога має низький вплив, сприяє розслабленню та передбачає глибоке розтягування, що покращує вашу гнучкість.

Заняття йогою під час похмілля можуть допомогти зняти напругу в м’язах, допомагає заспокоїти розум, борючись із деякою тривогою.

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