Тренер рассказал, можно ли тренироваться во время похмелья

Что происходит во время похмелья

Похмелье не только неприятное, но и может полностью изменить любую тренировку и диету, которые вы ставите перед собой. Вы не только истощены и не имеете энергии, но и можете страдать от головной боли, тошноты и желания есть нездоровую жареную пищу.

Основные симптомы во время похмелья в основном вызваны обезвоживанием. Алкоголь является мочегонным средством, поэтому чем больше алкоголя вы употребляете, тем больше ваше тело вынуждено увеличить выработку мочи. Обезвоживание вызывает головокружение, усталость, жажду и является большой причиной похмельной головной боли.

Чрезмерное употребление алкоголя также вызывает скачки сахара в крови, нарушает режим сна и вызывает воспаление в теле, заставляя вас чувствовать себя уставшими и ленивыми.

Помогут ли тренировки избавиться от похмелья

Физические упражнения увеличивают кровообращение, которое нужно организму во время похмелья, чтобы помочь ему быстрее метаболизировать алкоголь. Потоотделение во время тренировок также помогает выводить токсины из тела.

Определенные упражнения, такие как прыжки со скакалкой могут быть слишком тяжелыми, если вы уже страдаете от сильной головной боли.

Тренер Аллен Конрад рекомендует сосредоточиться на кардиотренировках, таких как плавание или езда на велосипеде, чтобы улучшить кровообращение без значительных нагрузок.

Лучшие тренировки во время похмелья

Плавание

Плавание очень расслабляет организм. Сопротивление, которое возникает во время плавания в воде, растягивает и тренирует все тело.

Вода также охлаждает тело, что может помочь справиться с чувством тошноты. Стоит поддерживать постоянный, медленный-средний темп, чтобы вам было комфортно, и не напрягаться слишком сильно.

Катание на велосипеде

Езда на велосипеде не наносит вреда здоровью, улучшает кровообращение, а также выносливость сердечно-сосудистой системы. Велосипед может также помочь снять стресс и одновременно хорошо потренировать мышцы.

Йога

Выполнение растяжек и удерживание позы йоги - это отличный способ ускорить кровоток. Йога имеет низкое воздействие, способствует расслаблению и предусматривает глубокое растяжение, что улучшает вашу гибкость.

Занятия йогой во время похмелья могут помочь снять напряжение в мышцах, помогает успокоить ум, борясь с некоторой тревогой.

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