Тренер розповіла, чому зʼявляється друге підборіддя та як його швидко прибрати
Друге підборіддя - проблема, однаково актуальна як для жінок, так і чоловіків. Дефекти шийно-комірцевої зони псують овал нашого обличчя і знижують привабливість, додаючи зайві роки. Варто знати, що виникає така проблема.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Що таке друге підборіддя
Друге підборіддя ні з чим не переплутати. Це складка між обличчям та шиєю. Коли знижується еластичність шкіри в зоні шиї та слабшають шийні м’язи, стрімко збільшується шар підшкірно-жирової клітковини. Шкіра провисає, та її заповнюють жирові клітини.
Друге підборіддя - це локальне жирове відкладення, яке супроводжується в’ялістю м’язів нижньої дві третини обличчя.
Крім того, що він виглядає не естетично, не найкраще позначається на зовнішності, іноді це сигнал, що в організмі збій.
Причини появи другого підборіддя
Тренер назвала три поширені причини появи другого підборіддя:
- надмірна вага - в цьому випадку допоможе схуднення
- неправильний прикус - тут тільки до стоматолога звертатися
- неправильна постава, яку ми непомітно псуємо сидячі в телефоні, за навчанням чи роботою. Тут можна виправити тільки комплексною роботою із поставою
Експерт зазначила, що в 75% випадків на появу другого підборіддя впливає саме неправильна постава, а не зайва вага.
Прибрати друге підборіддя можна за допомогою простих вправ.
Кращий спосіб вирішення проблеми появи другого підборіддя - його профілактика. У цьому допоможуть вправи, косметологічні засоби. Останнім заходом стають хірургічні втручання.
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