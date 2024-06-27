Тренер розповіла, чому зʼявляється друге підборіддя та як його швидко прибрати

Друге підборіддя - проблема, однаково актуальна як для жінок, так і чоловіків. Дефекти шийно-комірцевої зони псують овал нашого обличчя і знижують привабливість, додаючи зайві роки. Варто знати, що виникає така проблема.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Що таке друге підборіддя

Друге підборіддя ні з чим не переплутати. Це складка між обличчям та шиєю. Коли знижується еластичність шкіри в зоні шиї та слабшають шийні м’язи, стрімко збільшується шар підшкірно-жирової клітковини. Шкіра провисає, та її заповнюють жирові клітини.

Друге підборіддя - це локальне жирове відкладення, яке супроводжується в’ялістю м’язів нижньої дві третини обличчя.

Крім того, що він виглядає не естетично, не найкраще позначається на зовнішності, іноді це сигнал, що в організмі збій.

Причини появи другого підборіддя

Тренер назвала три поширені причини появи другого підборіддя:

надмірна вага - в цьому випадку допоможе схуднення

неправильний прикус - тут тільки до стоматолога звертатися

неправильна постава, яку ми непомітно псуємо сидячі в телефоні, за навчанням чи роботою. Тут можна виправити тільки комплексною роботою із поставою

Експерт зазначила, що в 75% випадків на появу другого підборіддя впливає саме неправильна постава, а не зайва вага.

Прибрати друге підборіддя можна за допомогою простих вправ.

Кращий спосіб вирішення проблеми появи другого підборіддя - його профілактика. У цьому допоможуть вправи, косметологічні засоби. Останнім заходом стають хірургічні втручання.