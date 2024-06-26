6 ефективних вправ, які допоможуть спалити багато калорій
Під час тренування усі хочуть спалювати чим більше калорій. А це лише один зі способів відстежити ефективність тренування. Є певні вправи, які допомагають спалити багато калорій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Присідання з гантелями
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та тримайте в кожній руці по гантелі. Виконайте присідання, потім штовхніть п’яти, щоб натиснути на вагу над головою.
Повторіть три підходи по 12 повторень.
Присідання з гантелями (фото: eatthis.com)
Планка з гантелями
Станьте у положення планки з гантелями в кожній руці. Тягніть одну гантель у напрямку до стегна, зберігаючи стабільну планку. Повторіть три підходи по 10 повторень на руку.
Планка з гантелями (фото: eatthis.com)
Махи гирями
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей та обома руками тримайте гирю. Проведіть гирю між ніг, а потім поверніть її на висоту плечей. Виконайте чотири підходи по 20 повторень.
Махи гирями (фото: eatthis.com)
Стрибки
Для такої вправи знадобиться твердий ящик або спеціальна сходинка. Стрибніть м’яко на ящик, злегка зігнувши коліна. Зробіть крок назад і повторіть чотири підходи по 12 повторень.
Стрибки (фото: eatthis.com)
Канати
Тримайте один кінець кожної мотузки в руці. Виконуйте хвилі або удари мотузками протягом 30 секунд. Відпочиньте 30 секунд і повторіть чотири підходи.
Канати (фото: eatthis.com)
Тяги з гантелями в нахилі
Тримаючи гантелі і руках вирівняйте спину та нахиліться. Повторіть три підходи по 12 повторень.
Тяги з гантелями в нахилі (фото: eatthis.com)
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