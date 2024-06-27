Тренер рассказала, почему появляется второй подбородок и как его быстро убрать

Второй подбородок - проблема, одинаково актуальная как для женщин, так и мужчин. Дефекты шейно-воротниковой зоны портят овал нашего лица и снижают привлекательность, прибавляя лишние годы. Следует знать, что возникает такая проблема.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Что такое второй подбородок

Второй подбородок ни с чем не перепутать. Это складка между лицом и шеей. Когда снижается эластичность кожи в зоне шеи и слабеют шейные мышцы, стремительно увеличивается слой подкожно-жировой клетчатки. Кожа провисает, и ее заполняют жировые клетки.

Второй подбородок - это локальное жировое отложение, которое сопровождается дряблостью мышц нижней две трети лица.

Кроме того, что он выглядит не эстетично, не лучше сказывается на внешности, иногда это сигнал, что в организме сбой.

Причины появления второго подбородка

Тренер назвала три распространенные причины появления второго подбородка:

избыточный вес - в этом случае поможет похудение

неправильный прикус - здесь только к стоматологу обращаться

неправильная осанка, которую мы незаметно портим сидя в телефоне, по учебе или работе. Здесь можно исправить только комплексной работой с осанкой

Эксперт отметила, что в 75% случаев на появление второго подбородка влияет именно неправильная осанка, а не лишний вес.

Убрать второй подбородок можно с помощью простых упражнений.

Лучший способ решения проблемы появления второго подбородка - его профилактика. При этом помогут упражнения, косметологические средства. Последней мерой становятся хирургические вмешательства.