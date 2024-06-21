Тренер розповіла, що буде, якщо займатись спортом під час менструації

Тренування під час менструації можуть по-різному впливати на жінок. Вони можуть відчувати спазми, здуття живота та втому. Варто знати, чи потрібно у такому стані відвідувати спортзал.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Що буде, якщо тренуватись під час менструацій

За словами експерта, критичні дні - це ніяка не хвороба, а норма. До того ж ніяка кровотеча не відкриється під час менструацій, тому що КД - це і так кровотеча.

Тому, можете ви тренуватись чи ні - визначаєте індивідуально.

Зокрема, якщо ви добре себе почуваєте в КД - тренуйтесь спокійно. Якщо ви відчуваєте брак сил, але ви хочете провести тренування, то обирайте вправи на верх тіла або на зняття спазмів і розслаблення м'язів.

Якщо під час тренування ви відчуваєте, що не можете здолати колишнє навантаження - не примушуйте себе. Якщо втомилися і немає бажання займатися далі, краще на цьому закінчити тренування та продовжити його наступного разу з новими силами. Пам’ятайте, що в ці дні тренування не повинні бути виснажливими, займайтеся в задоволення!

До того ж тренер зазначила, що часто ПМС плутають з КД.

Варто знати, що передменструальний синдром починається за 3-7 днів до місячних. Симптоми такі: набряк, перепади настрою, поява прищів та підвищений апетит.

А критичні дні - це власне менструація.

Яких тренувань уникати під час менструації

Якщо відчуваєте, що не маєте багато сил або сильно болить живіт, то краще уникати високоінтенсивних тренувань, щоб не погіршити свій стан.

Занадто часті високоінтенсивні тренування, наприклад, біг на довгі дистанції, можуть негативно вплинути на цикл і призвести до пропусків менструацій або навіть до повної зупинки (аменореї).

І не забувай пити достатньо води, ретельно обирай гігієнічні засоби, які витримають велику кількість виділень, і, якщо потрібно, приймай знеболювальне при сильних болях у спині та менструальних спазмах.