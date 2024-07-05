Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодити

Які вправи можуть нашкодити

За словами експерта, люди у яких є проблеми з поставою можуть відчувати під час цих вправ дискомфорт, оскільки їм важко притиснути поперек до підлоги і таким чином забезпечити його безпечне і нейтральне положення.

Тому краще такі вправи не виконувати, а також вони мають сильний ривковий механізм, що створює надмірне навантаження на скелет і таким чином також призводить до появи болю.

Велосипед

Вправа "велосипед" (фото: кадр з відео)

Підтягування ніг

Вправа "підтягування ніг" (фото: кадр з відео)

Ножиці

Вправа "ножиці" (фото: кадр з відео)

Підйом всього корпусу

Підйом всього корпусу (фото: кадр з відео)

Уляна Вернер зазначила, щоб дійсно прибрати живіт, потрібен комплекс вправ на розвиток мобільності, на роботу з м'язами тазового дна на стабілізацію м'язів кору та роботу з діафрагмою, а також на укріплення спини.