Тренер объяснила, почему выпирает живот и какие упражнения могут только навредить

Когда живот начинать выпирать и появляется боль в пояснице, многие предпочитают тренировки мышц пресса и поясницы. Тренер назвала упражнения, которые следует избежать при такой проблеме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.
По словам эксперта, люди, у которых есть проблемы с осанкой, могут испытывать во время этих упражнений дискомфорт, поскольку им трудно прижать поясницу к полу и таким образом обеспечить его безопасное и нейтральное положение.
Поэтому лучше такие упражнения не выполнять, а также у них сильный рывочный механизм, что создает чрезмерную нагрузку на скелет и таким образом также приводит к появлению боли.
Упражнение "подтягивание ног" (фото: кадр с видео)
Ульяна Вернер отметила, чтобы действительно убрать живот, нужен комплекс упражнений на развитие мобильности, на работу с мышцами тазового дна на стабилизацию мышц кори и работу с диафрагмой, а также на укрепление спины.
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