6 помилок під час тренування, які можуть завдати серйозної шкоди тілу

Щоб вести здоровий спосіб життя та уникнути травм, важливо позбутися шкідливих звичок. Деякі з ним можуть спричинити проблеми з поставою та збільшити ризик травм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Надмірний акцент на певних вправах

Деякі звички можуть завдати шкоди тілу та перешкодити довготривалому прогресу у фізичній формі або схудненні. Тренер Тайлер Рід розповів, що надмірне зосередження на ізоляційних вправах (наприклад, згинання біцепса або розгинання ніг) і нехтування складними рухами може призвести до м’язового дисбалансу та відсутності функціональної сили.

З часом ці дисбаланси можуть спричинити проблеми з поставою та збільшити ризик травм під час повсякденної діяльності.

Хронічне незначне зневоднення

Пити достатню кількість води протягом дня дуже важливо для здоров'я.

Хронічне легке зневоднення, яке може бути не відразу помітним, може вплинути на здатність ваших м’язів відновлюватися і призвести до поступового зниження сили та витривалості.

З часом це може сприяти утворенню каменів у нирках і навіть пошкодженню нирок через підвищену концентрацію сечі.

Надмірна розтяжка

Надмірна розтяжка перед силовим тренуванням може тимчасово зменшити м’язову силу, що потенційно може призвести до травми.

Динамічна розтяжка зазвичай рекомендується для підготовки до активності.

Неправильне використання вагових поясів

Якщо ви зазвичай використовуєте пояс для обтяження під час тренувань, остерігайтеся неправильного використання.

Пояси зазвичай використовуються для підтримки нижньої частини спини під час важких підйомів, але надмірне покладання на них може збільшити ризик травм нижньої частини спини з часом, оскільки тіло звикає до штучної підтримки.

Вибір тренажерів навмання

У хорошому тренажерному залі від кількості тренажерів просто розбігаються очі, особливо у новачків. Хочеться спробувати все й одразу, але треба пам'ятати, що різні тренажери вирішують різні завдання, тому потрібно думати насамперед про мету занять.

Також необхідно робити поправку на індивідуальні особливості та стан здоров'я. Те, що корисне одним, може бути марним або навіть небезпечним для інших.

Постійний план тренувань

Постійність це добре, але не для тренувань. Організм адаптується до навантаження, отже, його необхідно коригувати і збільшувати, інакше тренування перестануть бути ефективними.

Тренери рекомендують регулярно змінювати схему тренувань, необов'язково робити це часто, достатньо переглядати навантаження хоча б раз на кілька тижнів.