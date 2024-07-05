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Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодити

П'ятниця 05 липня 2024 08:03
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Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодити Тренер розповіла, чому випирає низ живота (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Коли живіт починати випирати та з'являється біль у попереку, багато людей віддають перевагу тренуванням м'язів пресу та попереку. Тренер назвала вправи, які варто уникнути при такій проблемі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Уляни Вернер.

Які вправи можуть нашкодити

За словами експерта, люди у яких є проблеми з поставою можуть відчувати під час цих вправ дискомфорт, оскільки їм важко притиснути поперек до підлоги і таким чином забезпечити його безпечне і нейтральне положення.

Тому краще такі вправи не виконувати, а також вони мають сильний ривковий механізм, що створює надмірне навантаження на скелет і таким чином також призводить до появи болю.

Велосипед

Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодитиВправа "велосипед" (фото: кадр з відео)

Підтягування ніг

Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодити

Вправа "підтягування ніг" (фото: кадр з відео)

Ножиці

Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодитиВправа "ножиці" (фото: кадр з відео)

Підйом всього корпусу

Тренер пояснила, чому випирає живіт та які вправи можуть лише нашкодитиПідйом всього корпусу (фото: кадр з відео)

Уляна Вернер зазначила, щоб дійсно прибрати живіт, потрібен комплекс вправ на розвиток мобільності, на роботу з м'язами тазового дна на стабілізацію м'язів кору та роботу з діафрагмою, а також на укріплення спини.

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