Тренер объяснила, почему выпирает живот и какие упражнения могут только навредить

Когда живот начинать выпирать и появляется боль в пояснице, многие предпочитают тренировки мышц пресса и поясницы. Тренер назвала упражнения, которые следует избежать при такой проблеме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Ульяны Вернер.

Какие упражнения могут навредить

По словам эксперта, люди, у которых есть проблемы с осанкой, могут испытывать во время этих упражнений дискомфорт, поскольку им трудно прижать поясницу к полу и таким образом обеспечить его безопасное и нейтральное положение.

Поэтому лучше такие упражнения не выполнять, а также у них сильный рывочный механизм, что создает чрезмерную нагрузку на скелет и таким образом также приводит к появлению боли.

Велосипед

Упражнение "велосипед" (фото: кадр с видео)

Подтягивание ног

Упражнение "подтягивание ног" (фото: кадр с видео)

Ножницы

Упражнение "ножницы" (фото: кадр с видео)

Подъем всего корпуса

Подъем всего корпуса (фото: кадр с видео)

Ульяна Вернер отметила, чтобы действительно убрать живот, нужен комплекс упражнений на развитие мобильности, на работу с мышцами тазового дна на стабилизацию мышц кори и работу с диафрагмой, а также на укрепление спины.