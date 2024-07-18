"Навіть якщо не хочеться". Тренер Мандзяк розказав, що їсти в спеку і без електрики

Спека в Україні триває. При значному підвищенні температури середовища у людини знижується апетит. Вчені стверджують, що перетравлювання і засвоєння їжі - процес енергозатратний, який протікає з утворенням тепла.

Що треба їсти і пити у спекотну погоду, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Що їсти у спекотну погоду

За словами тренера, якщо у вас немає апетиту у спеку - ви все одно маєте їсти, тому що, навіть якщо схуднете, потім ви все одно повернете втрачені кілограми.

"Затямте: будь-яке зменшення маси тіла в результаті стресу, закоханості… спеки, тимчасове. Як тільки відновляться звичні умови існування, не маючи адекватних поведінкових патернів (ЗОЖ-звичок), ти віджерешся назад. Гарантую!" - сказав Віктор.

За словами Віктора, в спеку людський організм потребує різних речовин для життя.

"Змушуй себе їсти мʼясо, рибу, молочні продукти, яйця. І при відсутності апетиту як ніколи в пригоді стануть всякі протеїни (батончики і коктейлі). Що може бути простіше, як перехилити в себе 300 мілілітрів смачної солодкої рідини?" - сказав експерт.

Також дуже важливо дотримуватися питного режиму.

"Ну і, звісно, питна вода. Пий достатньо. Слухай сигнали тіла: лови легкі прояви спраги і пий. Носи з собою пляшку води в сумочці, тримай в машині, прив'яжи до голови і встав трубку в рота. Якщо ти мазохіст і бігаєш в обідню пору, ледь підсолюй воду, бо ти багато втрачаєш натрію з великою кількістю поту", - повідомляє фітнес-гуру.

Що їсти, коли постійно немає електрики?

Мандзяк наголосив, що не вся їжа потребуєь низьких температур для зберігання.

Білок спокійно можна отримувати з яєць. Протеїновий порошок не псується, бо не містить води. Замість м'яса можна їсти бобові. Вони не тільки дуже корисні, а й багаті високоякісним білком, особливо соєві боби

Горіхи, хоч погано засвоюються, але все ж таки, 450-500 калорій зі ста грамів арахісу чи кеш'ю ви можете отримати.

Фрукти, ягоди, овочі - мега-корисна їжа, теж не потребує холодильника. Як і цільнозерновий хліб і всякі крупи. Їжте їх сміливо.

Вафлі, печиво у спеку - не найкраща ідея, хоча вони не потребують холодильника. Дозуйте такі смаколики.