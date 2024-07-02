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Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнах

Які тренування допоможуть "підтягнути" стегна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В’яла шкіра на ногах і стегнах може бути неприємною для багатьох. Деякі вправи допоможуть усунути таку проблему легко вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Які вправи допоможуть

Таке тренування дійсно допоможе схуднути та прибрати дряблість в стегнах, тільки якщо при цьому дотримуватися дефіциту і збалансованого харчування.

Експерт зазначила, що не існує тренувань, які спалюють жир. Все тому, що схуднути взагалі можна без тренувань. Але з ними тіло стає підтягнутим та рельєфним.

Присідання пліє

Потрібно поставити ноги на ширині плечей та присідати. При цьому ноги та коліна "мають дивитись вбік". Потрібно виконати 3 підходи по 25 присідань.

Присідання пліє (фото: кадр з відео)

Розведення ніг

Для такої вправи потрібно лягти на спину, підняти ноги вверх та розводити їх вбік. Потрібно виконати 3 підходи по 25 разів.

Розведення ніг (фото: кадр з відео)

Вправа "ножиці"

Така вправа відома усім вже давно. Потрібно лягти на спину, виправити ноги та виконати перехресне згинання ніг.

Вправа "ножиці" (фото: кадр з відео)

Мах ногою

Спочатку необхідно лягти на бік, схрестити ноги та виконати махи ногою.

Мах ногою (фото: кадр з відео)

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