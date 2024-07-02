Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнах

Які вправи допоможуть

Таке тренування дійсно допоможе схуднути та прибрати дряблість в стегнах, тільки якщо при цьому дотримуватися дефіциту і збалансованого харчування.

Експерт зазначила, що не існує тренувань, які спалюють жир. Все тому, що схуднути взагалі можна без тренувань. Але з ними тіло стає підтягнутим та рельєфним.

Присідання пліє

Потрібно поставити ноги на ширині плечей та присідати. При цьому ноги та коліна "мають дивитись вбік". Потрібно виконати 3 підходи по 25 присідань.

Присідання пліє (фото: кадр з відео)

Розведення ніг

Для такої вправи потрібно лягти на спину, підняти ноги вверх та розводити їх вбік. Потрібно виконати 3 підходи по 25 разів.

Розведення ніг (фото: кадр з відео)

Вправа "ножиці"

Така вправа відома усім вже давно. Потрібно лягти на спину, виправити ноги та виконати перехресне згинання ніг.

Вправа "ножиці" (фото: кадр з відео)

Мах ногою

Спочатку необхідно лягти на бік, схрестити ноги та виконати махи ногою.

Мах ногою (фото: кадр з відео)