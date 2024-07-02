Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрах

Дряблая кожа на ногах и бедрах может быть неприятной для многих. Некоторые упражнения помогут устранить такую проблему легко дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Такая тренировка действительно поможет похудеть и убрать дряблость в бедрах, только если при этом соблюдать дефицит и сбалансированное питание.
Эксперт отметила, что не существует тренировок, сжигающих жир. Все потому, что похудеть можно без тренировок. Но с ними тело становится подтянутым и рельефным.
Надо поставить ноги на ширине плеч и приседать. При этом ноги и колени "должны смотреть в сторону". Нужно выполнить 3 подхода по 25 приседаний.
Для такого упражнения нужно лечь на спину, приподнять ноги вверх и разводить их в сторону. Нужно выполнить 3 подхода по 25 раз.
Такое упражнение известно всем уже давно. Нужно лечь на спину, выпрямить ноги и выполнить перекрестный сгиб ног.
Упражнение "ножницы" (фото: кадр с видео)
Сначала необходимо лечь на бок, скрестить ноги и сделать махи ногой.
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