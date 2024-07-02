Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнах
В’яла шкіра на ногах і стегнах може бути неприємною для багатьох. Деякі вправи допоможуть усунути таку проблему легко вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Які вправи допоможуть
Таке тренування дійсно допоможе схуднути та прибрати дряблість в стегнах, тільки якщо при цьому дотримуватися дефіциту і збалансованого харчування.
Експерт зазначила, що не існує тренувань, які спалюють жир. Все тому, що схуднути взагалі можна без тренувань. Але з ними тіло стає підтягнутим та рельєфним.
Присідання пліє
Потрібно поставити ноги на ширині плечей та присідати. При цьому ноги та коліна "мають дивитись вбік". Потрібно виконати 3 підходи по 25 присідань.
Присідання пліє (фото: кадр з відео)
Розведення ніг
Для такої вправи потрібно лягти на спину, підняти ноги вверх та розводити їх вбік. Потрібно виконати 3 підходи по 25 разів.
Розведення ніг (фото: кадр з відео)
Вправа "ножиці"
Така вправа відома усім вже давно. Потрібно лягти на спину, виправити ноги та виконати перехресне згинання ніг.
Вправа "ножиці" (фото: кадр з відео)
Мах ногою
Спочатку необхідно лягти на бік, схрестити ноги та виконати махи ногою.
Мах ногою (фото: кадр з відео)
Раніше тренер розповідала, як біг може серйозно нашкодити здоров'ю.
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