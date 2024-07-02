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Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнах

Вівторок 02 липня 2024 14:01
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Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнах Які тренування допоможуть "підтягнути" стегна (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

В’яла шкіра на ногах і стегнах може бути неприємною для багатьох. Деякі вправи допоможуть усунути таку проблему легко вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Які вправи допоможуть

Таке тренування дійсно допоможе схуднути та прибрати дряблість в стегнах, тільки якщо при цьому дотримуватися дефіциту і збалансованого харчування.

Експерт зазначила, що не існує тренувань, які спалюють жир. Все тому, що схуднути взагалі можна без тренувань. Але з ними тіло стає підтягнутим та рельєфним.

Присідання пліє

Потрібно поставити ноги на ширині плечей та присідати. При цьому ноги та коліна "мають дивитись вбік". Потрібно виконати 3 підходи по 25 присідань.

Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнахПрисідання пліє (фото: кадр з відео)

Розведення ніг

Для такої вправи потрібно лягти на спину, підняти ноги вверх та розводити їх вбік. Потрібно виконати 3 підходи по 25 разів.

Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнахРозведення ніг (фото: кадр з відео)

Вправа "ножиці"

Така вправа відома усім вже давно. Потрібно лягти на спину, виправити ноги та виконати перехресне згинання ніг.

Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнах

Вправа "ножиці" (фото: кадр з відео)

Мах ногою

Спочатку необхідно лягти на бік, схрестити ноги та виконати махи ногою.

Тренер показала вправи, які допоможуть позбутися в'ялості шкіри на ногах та стегнахМах ногою (фото: кадр з відео)

Раніше тренер розповідала, як біг може серйозно нашкодити здоров'ю.

Також ми писали про 5 найкращих вправ для швидкого зміцнення всього тіла.

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