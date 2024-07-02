Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрах

Дряблая кожа на ногах и бедрах может быть неприятной для многих. Некоторые упражнения помогут устранить такую проблему легко дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Какие упражнения помогут

Такая тренировка действительно поможет похудеть и убрать дряблость в бедрах, только если при этом соблюдать дефицит и сбалансированное питание.

Эксперт отметила, что не существует тренировок, сжигающих жир. Все потому, что похудеть можно без тренировок. Но с ними тело становится подтянутым и рельефным.

Приседания плие

Надо поставить ноги на ширине плеч и приседать. При этом ноги и колени "должны смотреть в сторону". Нужно выполнить 3 подхода по 25 приседаний.

Приседания плие (фото: кадр с видео)

Разведение ног

Для такого упражнения нужно лечь на спину, приподнять ноги вверх и разводить их в сторону. Нужно выполнить 3 подхода по 25 раз.

Разведение ног (фото: кадр с видео)

Упражнение "ножницы"

Такое упражнение известно всем уже давно. Нужно лечь на спину, выпрямить ноги и выполнить перекрестный сгиб ног.

Упражнение "ножницы" (фото: кадр с видео)

Мах ногой

Сначала необходимо лечь на бок, скрестить ноги и сделать махи ногой.

Мах ногой (фото: кадр с видео)