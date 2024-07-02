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Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрах

Вторник 02 июля 2024 14:01
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Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрах Какие тренировки помогут "подтянуть" бедра (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Дряблая кожа на ногах и бедрах может быть неприятной для многих. Некоторые упражнения помогут устранить такую проблему легко дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Какие упражнения помогут

Такая тренировка действительно поможет похудеть и убрать дряблость в бедрах, только если при этом соблюдать дефицит и сбалансированное питание.

Эксперт отметила, что не существует тренировок, сжигающих жир. Все потому, что похудеть можно без тренировок. Но с ними тело становится подтянутым и рельефным.

Приседания плие

Надо поставить ноги на ширине плеч и приседать. При этом ноги и колени "должны смотреть в сторону". Нужно выполнить 3 подхода по 25 приседаний.

Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрахПриседания плие (фото: кадр с видео)

Разведение ног

Для такого упражнения нужно лечь на спину, приподнять ноги вверх и разводить их в сторону. Нужно выполнить 3 подхода по 25 раз.

Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрахРазведение ног (фото: кадр с видео)

Упражнение "ножницы"

Такое упражнение известно всем уже давно. Нужно лечь на спину, выпрямить ноги и выполнить перекрестный сгиб ног.

Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрах

Упражнение "ножницы" (фото: кадр с видео)

Мах ногой

Сначала необходимо лечь на бок, скрестить ноги и сделать махи ногой.

Тренер показала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости кожи на ногах и бедрахМах ногой (фото: кадр с видео)

Ранее тренер рассказывала, как бег может серьезно навредить здоровью.

Также мы писали о 5 лучших упражнениях для быстрого укрепления всего тела.

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