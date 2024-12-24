Тренер назвав рис, який шкідливий для здоров'я та що обрати замість нього

Що таке шліфований рис

Зерно повністю очищується від оболонки в процесі оброблення. Через це крупа відрізняється більш м'яким смаком та білим кольором. Шліфований рис організм легше засвоює.

Готується така крупа швидше - знадобиться всього 10-15 хвилин. Її вартість нижча, а термін зберігання довший.

Який рис корисний для здоров'я

За словами тренера Юрія Попка, шліфований рис шкідливий, адже це чистий крохмаль - "це те саме що просто їсти цукор".

Зокрема, в такому продукті немає абсолютно, вітамінів, мінералів та клітковини.

Тому варто обирати будь-який необроблений рис.

"Це може бути не шліфований, чорний, коричневий чи червоний дикий. Будь-який рис, який не оброблений і має скоринку і який довго вариться", - зазначив експерт.

До того ж звичайний білий шліфований рис можна покращити. Його слід зварити, охолодити, а тоді підігріти знову. В результаті утвориться резистентний крохмаль, тобто він стає менш калорійним і більш кориснішим для ШКТ.