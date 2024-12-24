Тренер назвав рис, який шкідливий для здоров'я та що обрати замість нього

Рис є одним із найпопулярніших гарнірів, його можна подавати до різних страв. Однак, від певного виду рису варто відмовитись, адже він дуже шкідливий для організму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, який рис обирати при правильному харчуванні.
Зерно повністю очищується від оболонки в процесі оброблення. Через це крупа відрізняється більш м'яким смаком та білим кольором. Шліфований рис організм легше засвоює.
Готується така крупа швидше - знадобиться всього 10-15 хвилин. Її вартість нижча, а термін зберігання довший.
За словами тренера Юрія Попка, шліфований рис шкідливий, адже це чистий крохмаль - "це те саме що просто їсти цукор".
Зокрема, в такому продукті немає абсолютно, вітамінів, мінералів та клітковини.
Тому варто обирати будь-який необроблений рис.
"Це може бути не шліфований, чорний, коричневий чи червоний дикий. Будь-який рис, який не оброблений і має скоринку і який довго вариться", - зазначив експерт.
До того ж звичайний білий шліфований рис можна покращити. Його слід зварити, охолодити, а тоді підігріти знову. В результаті утвориться резистентний крохмаль, тобто він стає менш калорійним і більш кориснішим для ШКТ.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінку тренера Юрія Попка та сайт Нealth harvard.