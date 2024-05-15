Ось що потрібно додати в рис, щоб він не прилипав до каструлі

Кожного дня люди готують їсти, але під час варіння рису може трапитись чимало проблем. Зокрема, він може пригоряти до дна каструлі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffingtonpost .

Що зробити з рисом перед варінням

Зокрема, від промивання залежить, чи склеяться зерна під час приготування.

Спочатку потрібно промити рис декілька разів до прозорої води. Це буде означати, що крохмаль на рисі добре вимився.

Щоб рис не прилипав до дна каструлі під час приготування, допоможе один доступний фрукт. Мова йде про лимон.

Після того, як ви поставили каструлю з рисом на вогонь, до закипання додайте у воду трохи лимонного соку - приблизно одну столову ложку. Саме це гарантує, що після приготування рис набуде ідеальної пишної консистенції та не прилипне.

Крім того, що зернята не злипнуться, цитрусові нотки лимона роблять рис яскравішим, а сік поліпшує текстуру зерна.

До того ж існує ще один спосіб. Зокрема, перед кип’ятінням у воду можна додати трохи олії (2-3 столових ложки). Це зробить рис розсипчастим та рівномірно приготовленим.

Який рис кращий

Нешліфований рис називають бурим або коричневим. Коричневий рис відрізняється від білого тим, що його зерно має додатковий верхній шар. Тому він містить трохи більше клітковини та рослинних сполук, таких як флавоноїди, а також мінералів та вітамінів групи B.

І коричневий, і білий рис не містять глютену. Білий рис, як правило, досить нейтральний та м’який на смак, а коричневий має більш щільну текстуру й горіхові нотки.

Як обрати якісний рис

Упаковка має бути герметичною - на ній повинна бути інформація про виробника, склад продукту та термін придатності.

На вигляд рисинки мають бути цілі, однакового розміру та кольору (якщо це шліфований рис).

В упаковці не має бути сміття та лушпиння.

Важливо, що жовтий відтінок може мати лише пропарений рис. В інших випадках це може свідчити, що рис зберігали неправильно.