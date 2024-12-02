Унікальний делікатес з неповторним смаком: який сорт рису є найдорожчим у світі та чому

Рис - один з найпопулярніших продуктів у світі, який використовують у багатьох стравах. Існує багато різних сортів, які розрізняються не тільки своїми смаковими якостями, але й ексклюзивністю та ціною.

Який рис є найдорожчим у всьому світі та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddity Central.

Який рис є найдорожчим у світі

Для тих, хто шукає щось унікальне, ідеальним вибором стане рис Kinmemai Premium - елітний сорт, створений японською корпорацією Toyo.

Kinmemai Premium має не тільки підвищену поживну цінність у порівнянні з іншими сортами, а й багатий горіховий смак. Він офіційно внесений у Книгу рекордів Гіннеса як найдорожчий рис у світі.

Завдяки унікальному процесу полірування зерна мають вигляд крихітних діамантів, адже видаляється її позбавлений восковий шар.

Які у нього властивості

Це зумовлює те, що Kinmemai Premium у шість разів багатший на ліпополісахариди (LPS) - природні імуностимулятори, які сприяють зміцненню здоров'я та протидії хворобам, ніж звичайний білий рис.

Він також містить в 1,8 раза більше кліток і в 7 разів більше вітаміну B1. Рис не потребує промивання перед приготуванням.

До складу Kinmemai Premium входять цінні сорти Koshihikari та Pikamaru, які вручну відбирають спеціалісти корпорації Toyo. Частково це пояснює надзвичайно високу вартість цього рису.

Його рекламують як "найкращий у світі рис", а упаковки по 140 грамів продаються за приблизною ціною 120 доларів.

У 2016 році він встановив рекорд як "найдорожчий рис" із ціною 109 доларів за кілограм, однак інфляція ще більше підвищила його вартість. Спочатку він був доступний лише в Японії, тепер Kinmemai Premium можна придбати й в Сінгапурі.

Цей рис не підходить для суші, оскільки не містить необхідного для страви крохмалю. Щоб повною мірою насолодитися його солодким, горіховим смаком, Kinmemai Premium рекомендують подавати до простих японських страв, таких як очазуке чи тамаго каке гохан.

Найдорожчий риск у світі (скриншот)

Чому Kinnemai Premium такий дорогий

Унікальний процес обробки. Рис Kinmemai Premium був розроблений у Японії 17 років назад й виготовляється за спеціальною технологією, яка зберігає внутрішній шар зерна, що постійно видається під час шліфування. Завдяки цьому зберігаються всі корисні речовини та неповторний смак.

Надзвичайна якість зерна. Зерно проходить ретельний відбір, щоб забезпечити ідеальну текстуру та смак. Рис має тонкий аромат, приємну текстуру крему та солодкуватий післясмак.

Ексклюзивність. Виробництво Kinmemai Premium обмежене, що робить його доступним лише для невеликої кількості покупців. Цей рис часто асоціюється з розкішшю та високим статусом, і його подають у найкращих ресторанах світу.