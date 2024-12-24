Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него

Что такое шлифованный рис

Зерно полностью очищается от оболочки в процессе обработки. Из-за этого крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис организм легче усваивает.

Готовится такая крупа быстрее - понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения дольше.

Какой рис полезен для здоровья

По словам тренера Юрия Попко, шлифованный рис вреден, ведь это чистый крахмал - "это то же самое что просто есть сахар".

В частности, в таком продукте нет абсолютно, витаминов, минералов и клетчатки.

Поэтому стоит выбирать любой необработанный рис.

"Это может быть не шлифованный, черный, коричневый или красный дикий. Любой рис, который не обработан и имеет корочку и который долго варится", - отметил эксперт.

К тому же обычный белый шлифованный рис можно улучшить. Его следует сварить, охладить, а потом подогреть снова. В результате образуется резистентный крахмал, то есть он становится менее калорийным и более полезным для ЖКТ.