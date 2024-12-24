Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него

Рис является одним из самых популярных гарниров, его можно подавать к различным блюдам. Однако, от определенного вида риса стоит отказаться, ведь он очень вреден для организма.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой рис выбирать при правильном питании.
Зерно полностью очищается от оболочки в процессе обработки. Из-за этого крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис организм легче усваивает.
Готовится такая крупа быстрее - понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения дольше.
По словам тренера Юрия Попко, шлифованный рис вреден, ведь это чистый крахмал - "это то же самое что просто есть сахар".
В частности, в таком продукте нет абсолютно, витаминов, минералов и клетчатки.
Поэтому стоит выбирать любой необработанный рис.
"Это может быть не шлифованный, черный, коричневый или красный дикий. Любой рис, который не обработан и имеет корочку и который долго варится", - отметил эксперт.
К тому же обычный белый шлифованный рис можно улучшить. Его следует сварить, охладить, а потом подогреть снова. В результате образуется резистентный крахмал, то есть он становится менее калорийным и более полезным для ЖКТ.
Ранее мы сообщали, какой сорт риса является самым дорогим в мире и почему.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу тренера Юрия Попка и сайт Нealth harvard.