RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него

Какой рис полезен для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рис является одним из самых популярных гарниров, его можно подавать к различным блюдам. Однако, от определенного вида риса стоит отказаться, ведь он очень вреден для организма.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой рис выбирать при правильном питании.

Что такое шлифованный рис

Зерно полностью очищается от оболочки в процессе обработки. Из-за этого крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис организм легче усваивает.

Готовится такая крупа быстрее - понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения дольше.

Какой рис полезен для здоровья

По словам тренера Юрия Попко, шлифованный рис вреден, ведь это чистый крахмал - "это то же самое что просто есть сахар".

В частности, в таком продукте нет абсолютно, витаминов, минералов и клетчатки.

Поэтому стоит выбирать любой необработанный рис.

"Это может быть не шлифованный, черный, коричневый или красный дикий. Любой рис, который не обработан и имеет корочку и который долго варится", - отметил эксперт.

К тому же обычный белый шлифованный рис можно улучшить. Его следует сварить, охладить, а потом подогреть снова. В результате образуется резистентный крахмал, то есть он становится менее калорийным и более полезным для ЖКТ.

 

Ранее мы сообщали, какой сорт риса является самым дорогим в мире и почему.

Также мы писали, что нужно добавить в рис, чтобы он не прилипал к кастрюле.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу тренера Юрия Попка и сайт Нealth harvard.

Читайте РБК-Украина в Google News
рисЗдоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье