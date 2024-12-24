Тренер назвав рис, який шкідливий для здоров'я та що обрати замість нього

Рис є одним із найпопулярніших гарнірів, його можна подавати до різних страв. Однак, від певного виду рису варто відмовитись, адже він дуже шкідливий для організму.

Що таке шліфований рис

Зерно повністю очищується від оболонки в процесі оброблення. Через це крупа відрізняється більш м'яким смаком та білим кольором. Шліфований рис організм легше засвоює.

Готується така крупа швидше - знадобиться всього 10-15 хвилин. Її вартість нижча, а термін зберігання довший.

Який рис корисний для здоров'я

За словами тренера Юрія Попка, шліфований рис шкідливий, адже це чистий крохмаль - "це те саме що просто їсти цукор".

Зокрема, в такому продукті немає абсолютно, вітамінів, мінералів та клітковини.

Тому варто обирати будь-який необроблений рис.

"Це може бути не шліфований, чорний, коричневий чи червоний дикий. Будь-який рис, який не оброблений і має скоринку і який довго вариться", - зазначив експерт.

До того ж звичайний білий шліфований рис можна покращити. Його слід зварити, охолодити, а тоді підігріти знову. В результаті утвориться резистентний крохмаль, тобто він стає менш калорійним і більш кориснішим для ШКТ.

Чим коричневий рис відрізняється від білого

Різниця між ними зводиться не лише до кольору. Справа також у тому, як вони обробляються.

Коричневий рис є цільним зерном, що означає, що він містить усі три компоненти зерна: висівки, ендосперм і зародок.

Коли білий рис обробляється, з нього очищаються висівки та зародки. Ендосперм, що залишився, більш крохмалистий і не такий насичений поживними речовинами, як цільне зерно.

Білий рис зазвичай готується швидше, ніж коричневий.

І коричневий, і білий рис можуть бути частиною здорової дієти. Але оскільки коричневий рис зберігає висівки та зародки, він містить більше поживних речовин, ніж білий рис. Наприклад, коричневий рис містить більше клітковини, магнію, калію, заліза та деяких вітамінів групи B , ніж білий.

Калорійність коричневого і білого рису однакова.