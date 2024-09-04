Тренер назвав продукти, які обов'язково мають бути в холодильнику

Що має бути неодмінно в холодильнику

В вашому холодильнику завжди мають бути овочі, фрукти, м'ясо та риба, яйця, молочні продукти. Серед іншого на кухні мають бути каші, бобові, горіхи та насіння.

"Бажано, щоб усе це було в раціоні. Ми говоримо про бажано, а не обов'язково.", - зазначив тренер.

З приводу горіхів Віктор повідомив, що попри свою калорійність, але номінально вони погано засвоюються.

"В горіхах 600 калорій, але враховуючи їх низьку засвоюваність, там по факту близько 500, хоча це теж багато", - сказав Мандзяк.

За словами нутриціолога, чим менше у нас правил у харчування, тим краще.