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Тренер назвав продукти, які обов'язково мають бути в холодильнику

Фото: Які продукти мають бути у тих, хто піклується про фігуру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди, які піклуються про свою фігуру, мають споживати їжу з усіх груп продуктів.

Що саме має бути в холодильнику, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео відомого тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Що має бути неодмінно в холодильнику

В вашому холодильнику завжди мають бути овочі, фрукти, м'ясо та риба, яйця, молочні продукти. Серед іншого на кухні мають бути каші, бобові, горіхи та насіння.

"Бажано, щоб усе це було в раціоні. Ми говоримо про бажано, а не обов'язково.", - зазначив тренер.

З приводу горіхів Віктор повідомив, що попри свою калорійність, але номінально вони погано засвоюються.

"В горіхах 600 калорій, але враховуючи їх низьку засвоюваність, там по факту близько 500, хоча це теж багато", - сказав Мандзяк.

За словами нутриціолога, чим менше у нас правил у харчування, тим краще.

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