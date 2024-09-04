RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тренер назвал продукты, которые обязательно должны быть в холодильнике

Фото: Какие продукты должны быть у заботящихся о фигуре (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Люди, которые заботятся о своей фигуре, должны употреблять пищу из всех групп продуктов.

Что должно быть в холодильнике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Что должно быть обязательно в холодильнике

В холодильнике всегда должны быть овощи, фрукты, мясо и рыба, яйца, молочные продукты. Среди прочего на кухне должны быть каши, бобовые, орехи и семена.

"Желательно, чтобы все это было в рационе. Мы говорим о желательно, а не обязательно", - отметил тренер.

По поводу орехов Виктор сообщил, что, несмотря на свою калорийность, номинально они плохо усваиваются.

"В орехах 600 калорий, но учитывая их низкую усвояемость, там по факту около 500, хотя это тоже много", - сказал Мандзяк.

По словам нутрициолога, чем меньше у нас правил в питании, тем лучше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая едаЗдоровье