Тренер назвал продукты, которые обязательно должны быть в холодильнике

Что должно быть обязательно в холодильнике

В холодильнике всегда должны быть овощи, фрукты, мясо и рыба, яйца, молочные продукты. Среди прочего на кухне должны быть каши, бобовые, орехи и семена.

"Желательно, чтобы все это было в рационе. Мы говорим о желательно, а не обязательно", - отметил тренер.

По поводу орехов Виктор сообщил, что, несмотря на свою калорийность, номинально они плохо усваиваются.

"В орехах 600 калорий, но учитывая их низкую усвояемость, там по факту около 500, хотя это тоже много", - сказал Мандзяк.

По словам нутрициолога, чем меньше у нас правил в питании, тем лучше.