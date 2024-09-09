Тренер назвав популярну процедуру, яка не допомагає позбутися целюліту

"Душ Шарко" став доволі популярною процедурою проти целюліту та у зменшенні об'ємів тіла. Як виявилось, така процедура не є ефективною у такій проблемі і цьому є важливе пояснення.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Процедура "Душ Шарко" базується на впливі ударного струменю води, який подається на конкретні ділянки тіла. Головна терапевтична особливість полягає в зміні температури води.
Зокрема, спочатку на тіло пацієнта направляється холодна вода температурою 20 градусів, а потім - гарячий струмінь води температурою 40 градусів.
Під час процедури дотримується дистанція між пацієнтом і душовим апаратом не менше 3-3,5 метра. Спочатку, розгалужений струмінь поливає людину від голови до ніг. Потім напір води збільшується, і потужний струмінь направляється на ноги, сідниці, спину, руки та живіт.
За словами тренера, "Душ Шарко" та масажі можуть допомагати покращити роботу лімфи і виводити зайву воду з організму.
Щодо боротьби з целюлітом і зменшенням об'ємів слід розуміти, що таке целюліт. Є жирові клітини, які називаються адепоцити - коли відсоток жиру в людини в нормі, то ці клітини невеличкі.
Якщо людина постійно їсть і перебирає норму калорій, то ці жирові клітини набирають в себе більше і більше жиру та збільшують.
Тренер зазначив, що колагенові волокна, тобто структура шкіри в жінок і чоловіків різні. В жінок вертикальні колагенові волокна, а в чоловіків навхрест.
"Ці колагенові волокна містять в собі адепоцити, якщо вони починають збільшуватись, починає йти таке розходження і починає плисти шкіра, тобто з'являється апельсинова кірка - целюліт", - додав експерт.
Відповідно питання, яким чином "Душ Шарко" та різноманітні масажі мають зменшити жирові клітини - невідомо. Адже такі процедури ніяк не впливають на зменшення об'ємів.
Тренер радить зробити дефіцит калорій. Можна це зробити це за рахунок збільшення активності.
Однак, в першу чергу за рахунок зменшення калорій в раціоні.
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