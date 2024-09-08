Тренер розповів, як ефективно мотивувати себе на спорт

Кожна людина хоче змінювати своє життя на краще, але для цього може не вистачати мотивації. Часом буває складно почати займатися спортом, навіть про очевидну його користь для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Де взяти мотивацію

Тренер виділив два типи мотивації, а саме до і від.

Мотивація "до", тобто до чогось кращого. Це коли хочете чогось досягнути і ви гадаєте, що було б класно, якби ви стали такими.

За словами експерта, цей тип мотивації найменш дієвий. Все тому, що ви вже десь і щось маєте, "звичайно хотілося б більше, але аби не гірше, як кажуть".

Часто люди не хочуть виходити з зони комфорту заради чогось, чого вони ще не пробували. Це просто фантазії і бажання.

Другий вид мотивації - від гіршого. Він вже вважається дієвим.

"Я буду робити все, аби було краще. Особливо це працює з людьми які вже були там і вони будуть робити все, щоб там не опинитися", - зазначив експерт.

Для того, щоб прогресувати, потрібно щось робити. Найкраща мотивація - це ваші перша результаті і неважливо якими вони будуть.

Поставте ціль

Під час схуднення важливо ставити собі ціль та йти до неї. Нехай вона буде конкретною, досяжною і в ідеалі обмеженою в часі.

Маючи конкретну обмежену в часі мету, можна скласти план дій. Так якщо хочете схуднути на 5 кілограмів за 3 місяці, підберіть разом із тренером схему тренувань.

Чудовим рішенням може бути записатися на заняття в одному з місцевих фітнес-клубів. Там, як правило, можна вибрати один або кілька відповідних напрямків.

Важливим у досягненні цілей є звичка.

Звичка - це те, від чого нам так складно відмовитися і те, що ми робимо регулярно.

Щоб тренуватися не час від часу, не коли маєте настрій і почуваєтеся енергійною, а завжди. Тобто, коли не маєте настрою, то потрібно змушувати себе робити ранкову пробіжку, йти до спортзалу чи на групове заняття.

Починайте займатися спортом регулярно, привчайте свій організм до фізичних навантажень крок за кроком.

Важливо пам'ятати, що надмірні навантаження можуть зашкодити здоров'ю і тоді бажання займатися спортом зникне.

До того ж часто в людей "опускаються руки" при невдачах досягнути чогось. Щоразу не засмучуйтеся, а отримуйте корисний урок.