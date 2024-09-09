Тренер назвал популярную процедуру, которая не помогает избавиться от целлюлита

Что такое "Душ Шарко"

Процедура "Душ Шарко" базируется на воздействии ударной струи воды, которая подается на конкретные участки тела. Главная терапевтическая особенность состоит в изменении температуры воды.

В частности, сначала на тело пациента направляется холодная вода температурой 20 градусов, а затем - горячая струя воды температурой 40 градусов.

Во время процедуры придерживается дистанция между пациентом и душевым аппаратом не менее 3-3,5 метра. Сначала, разветвленная струя поливает человека от головы до ног. Затем напор воды увеличивается, и мощная струя направляется на ноги, ягодицы, спину, руки и живот.

"Душ Шарко" (фото: karpatia.com.ua)

"Душ Шарко" и борьба с целлюлитом

По словам тренера, Душ Шарко и массажи могут помогать улучшить работу лимфы и выводить лишнюю воду из организма.

Относительно борьбы с целлюлитом и уменьшением объемов следует понимать, что такое целлюлит. Есть жировые клетки, которые называются адепоцитами - если процент жира у человека в норме, то эти клетки небольшие.

Если человек постоянно ест и перебирает норму калорий, эти жировые клетки набирают в себя больше и больше жира и увеличивают.

Тренер отметил, что коллагеновые волокна, то есть структура кожи у женщин и мужчин разные. У женщин вертикальные коллагеновые волокна, а у мужчин крест-накрест.

"Эти коллагеновые волокна включают в себя адепоциты, если они начинают увеличиваться, начинает идти такое различие и начинает плыть кожа, то есть появляется апельсиновая корка - целлюлит", - добавил эксперт.

Соответственно, вопрос, каким образом "Душ Шарко" и различные массажи должны уменьшить жировые клетки - неизвестно. Ведь такие процедуры никак не влияют на уменьшение объемов.

Тренер рекомендует сделать дефицит калорий. Можно это сделать за счет увеличения активности.

Однако, в первую очередь за счет уменьшения калорий в рационе.