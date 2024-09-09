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Тренер назвал популярную процедуру, которая не помогает избавиться от целлюлита

Помогает ли "Душ Шарко" в борьбе с целлюлитом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

"Душ Шарко" стал довольно популярной процедурой против целлюлита и уменьшения объемов тела. Как оказалось, такая процедура не эффективна в такой проблеме и этому есть важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Что такое "Душ Шарко"

Процедура "Душ Шарко" базируется на воздействии ударной струи воды, которая подается на конкретные участки тела. Главная терапевтическая особенность состоит в изменении температуры воды.

В частности, сначала на тело пациента направляется холодная вода температурой 20 градусов, а затем - горячая струя воды температурой 40 градусов.

Во время процедуры придерживается дистанция между пациентом и душевым аппаратом не менее 3-3,5 метра. Сначала, разветвленная струя поливает человека от головы до ног. Затем напор воды увеличивается, и мощная струя направляется на ноги, ягодицы, спину, руки и живот.

"Душ Шарко" (фото: karpatia.com.ua)

"Душ Шарко" и борьба с целлюлитом

По словам тренера, Душ Шарко и массажи могут помогать улучшить работу лимфы и выводить лишнюю воду из организма.

Относительно борьбы с целлюлитом и уменьшением объемов следует понимать, что такое целлюлит. Есть жировые клетки, которые называются адепоцитами - если процент жира у человека в норме, то эти клетки небольшие.

Если человек постоянно ест и перебирает норму калорий, эти жировые клетки набирают в себя больше и больше жира и увеличивают.

Тренер отметил, что коллагеновые волокна, то есть структура кожи у женщин и мужчин разные. У женщин вертикальные коллагеновые волокна, а у мужчин крест-накрест.

"Эти коллагеновые волокна включают в себя адепоциты, если они начинают увеличиваться, начинает идти такое различие и начинает плыть кожа, то есть появляется апельсиновая корка - целлюлит", - добавил эксперт.

Соответственно, вопрос, каким образом "Душ Шарко" и различные массажи должны уменьшить жировые клетки - неизвестно. Ведь такие процедуры никак не влияют на уменьшение объемов.

Тренер рекомендует сделать дефицит калорий. Можно это сделать за счет увеличения активности.

Однако, в первую очередь за счет уменьшения калорий в рационе.

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